Laura de León compartió intrigante mensaje tras supuesta ruptura con Salomón Bustamante

En medio de la polémica por la supuesta ruptura con Salomón Bustamante, Laura de León decidió romper el silencio y dar detalles sobre cómo ha llevado este nuevo proceso en su vida.

Detalles sobre la posible ruptura de Laura de León y Salomón Bustamente

Desde hace varias semanas, la pareja se ha mantenido en el centro de la atención mediática, debido a los rumores sobre una posible separación entre Salomón Bustamante y Laura de León. Todo comenzó cuando dejaron de compartir contenido juntos y no se les veía aparecer en redes sociales. A esto se sumó que Salomón dejó de seguir a Laura en sus cuentas.

Hasta ahora, Laura y Salomón habían guardado silencio; sin embargo, recientemente un internauta le preguntó de manera directa si la actriz lo había dejado, a lo que ella respondió con ironía.

"Si..¿algo más? ¿o ya con el chisme te es suficiente?", aseguró Bustamante.

Este fue el mensaje de Laura de León tras confirmar la ruptura

Luego del comentario de Salomón, muchos seguidores interpretaron ese mensaje como la confirmación de su relación. Tras esto, la actriz sorprendió al dejar un reflexivo mensaje en sus redes sociales, donde hizo alusión de cómo se sentía.

Hoy levántate con esta mentalidad: no lo hago por obligación, lo hago por mí. Por amor propio, por respeto a mi cuerpo, por la persona que quiero ser, destacó Laura.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado la ruptura, lo cierto es que Salomón ha publicado varios comentarios en redes sociales generando dudas sobre la continuidad de su relación.

"Nunca compares un perfume con una arepa e huevo, CHAO", detalló Salomón.

Por ahora, se desconocen más detalles sobre su posible ruptura. Lo cierto es que la pareja continúa en el ojo mediático, ya que no han confirmado oficialmente su separación. Sus seguidores y fanáticos esperan con atención noticias al respecto, y muchos sienten tristeza, pues formaban una pareja muy querida y admirada.