Juan Duque confirmó ruptura con Lina Tejeiro y, ¿Andy Rivera se pronunció?

Luego de varios días de rumores en los que se señalaban que la actriz Lina Tejeiro había terminado su relación con Juan Duque, el propio cantante paisa fue el encargado de confirmar que efectivamente su noviazgo ha finalizado y explicó las razones por las que pusieron punto final.

Lina Tejeiro llevaba un noviazgo con el cantante Juan Duque desde hace algunos meses y sus seguidores se habían mostrado bastante contentos por el momento que estaba viviendo la actriz, luego de la desilusión amorosa que tuvo por varios años tras finalizar su relación con el reguetonero Andy Rivera.

Sin embargo, su último noviazgo no duró lo que muchos esperaban y tan solo algunos meses después de hacer público su amor por el cantante Juan Duque, el antioqueño confirmó la ruptura.

Indicios de la ruptura

En entrevista con el programa del Canal RCN ‘Buen día Colombia’, el cantante antioqueño reveló hace algunos días la situación actual que estaban viviendo los dos, pues sus proyectos personales estarían causando problemas en la relación. Además, la distancia también estaría jugando un papel fundamental, ya que él vive en Medellín y Tejeiro en Bogotá.

Según lo mencionado por el artista, él no tendría mucho problema por ello, pero Tejeiro si estaría afectándose por la lejanía.

“La situación no es la mejor. Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”, dijo.

Confirmación del término de la relación

Después de sus declaraciones en el programa televisivo, Duque optó por tomar sus redes sociales y responder a algunas preguntas de sus seguidores. El cantante fue claro y aseguró que su relación no terminó por infidelidades, como muchos lo estaban mencionando.

"La vuelta está muy densa, a veces hasta tengo miedo de hablar, porque no conozco los alcances de la gente que está haciendo esto y a ustedes les cuento todo y ustedes saben todo de primera mano”, dijo Juan Duque.

“Vamos a estar bien, solamente les aclaro que la relación no terminó por infidelidad, fue decisión de ella, que yo respeté y está bien”, agregó.

Además, el cantante confirmó que: “hace más de 15 días que ya habíamos cortado comunicación. Mucho por darle su espacio, a ella; más que todo por darle espacio a ella”.

“Ojalá esto no manche mi carrera musical, que tanto trabajo y con tanto empeño durante estos años, que le he metido mucho, que he hecho muchas cosas, no voy a dejar que esto empañe lo bonito que estamos haciendo”, puntualizó.

Tras su ruptura, las redes sociales se inundaron de mensajes respecto a la oficialización y muchos seguidores aseguraron que Andy Rivera, la expareja de Tejeiro, se habría pronunciado mediante su cuenta de Twitter, en donde trinó algunos mensajes bastante confusos y que tendrían que ver con la ruptura de una nueva relación de su exnovia.