¿Juan Duque anticipa ruptura con Lina Tejeiro?: “La situación no es la mejor”

Después de varios años en los que Lina Tejeiro dejó saber la tristeza que tenía con ella tras finalizar su relación con el cantante Andy Rivera, la actriz colombiana decidió hacer público su nuevo enamoramiento y sus millones de seguidores en rede sociales aplaudieron su decisión.

El anuncio se trató de Juan Duque, un cantante e influencer paisa que se ganó el corazón de la reconocida actriz. Las imágenes de los dos empezaron a rondar las redes sociales y comentarios de todo tipo se leyeron en las fotos que compartieron ambos.

Poco a poco su relación se fue haciendo cada vez más conocida en redes sociales al tratarse de una de las actrices con más seguidores.

Después de toda la polémica que se formó a partir del anuncio oficial de que se convertían en una nueva pareja, los artistas continuaron mostrándose orgullosos del nuevo amor que se tenía uno con el otro.

Sin embargo, a pesar de que solo han pasado algunos meses desde que se hizo oficial su noviazgo, Juan Duque dejó abierta la puerta para creer que posiblemente su ruptura se daría pronto, pues los proyectos personales de cada uno se habrían convertido en un problema difícil de llevar, especialmente para ella.

En entrevista con el programa del Canal RCN ‘Buen día Colombia’, el cantante antioqueño reveló la situación actual que viven los dos, pues sus proyectos personales estarían causando problemas en la relación. Además, la distancia también estaría jugando un papel fundamental, ya que él vive en Medellín y Tejeiro en Bogotá.

Según lo mencionado por el artista, él no tendría mucho problema por ello, pero Tejeiro si estaría afectándose por la lejanía.

“La situación no es la mejor. Si se confirma o no que terminamos, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida, su rodaje y yo también. A mí no me afecta. A ella, sí. Con las relaciones a distancia no la va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa. Miraremos cómo avanza todo”, dijo.

De esta manera, el cantante causó gran intriga en las redes sociales a todos sus fans, pues para muchos su relación se había mostrado muy estable para que una situación como la de sus proyectos genere conflicto.

