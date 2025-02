‘Shakiro’: este es el fan más longevo de Shakira

Barranquilla se viste de gala para recibir a su hija pródiga, Shakira, en un concierto que promete ser histórico.

Juan Manuel Botero, el fan más longevo de Shakira

La expectativa ha llevado la ocupación hotelera al 90%, mientras que los dispositivos de seguridad ya están activados para garantizar una experiencia inolvidable tanto para locales como visitantes.

Entre los miles de seguidores que esperan con ansias el evento, destaca Juan Manuel Botero, un fan incondicional de 76 años.

“Tuve una oportunidad de conseguir una bata del laboratorio donde yo trabajé y se la decoré desde los días de nacimiento, la fecha de nacimiento, los recortes del periódico, todos los reportes, y los iba pegando”, relata Botero, quien asegura ser el fan número uno de la artista.

La devoción de Botero por Shakira nació el 10 de enero, fecha que recuerda como el inicio de su pasión antológica por "la mujer que no llora".

Su dedicación lo llevó incluso a intentar entregarle personalmente la bata decorada en el Hotel Dann Carlton, aunque finalmente tuvo que recurrir al hermano de la cantante para hacerle llegar el obsequio.

En el Barrio La Paz, este hombre se ha ganado el apodo de “Shakiro” por su admiración por la artista barranquillera.

Barranquilla se prepara para el concierto de Shakira

“Los compañeros, me dicen Shakiro, Shakiro. Así me llaman a mí, me dicen Shakiro normalmente”, añadió Botero.

La ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes, con las autoridades trabajando para "darle y brindarle a los barranquilleros y a los visitantes la mejor de las mejores experiencias", según informan fuentes oficiales.

El regreso de Shakira a su tierra natal ha despertado una ola de emoción y nostalgia entre sus seguidores.

Desde fans de la primera hora hasta nuevas generaciones, todos se unen en la celebración de una de las artistas más internacionales de Colombia, demostrando que, como dice la canción, "en Barranquilla se baila así".