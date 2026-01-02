CANAL RCN
Westcol y Aida Victoria Merlano revelan sus sentimientos durante su encuentro: “Siempre tuve esperanza”

El internet se encuentra paralizado ante el más reciente stream del empresario y la barranquillera.

Foto: IG @aidavictoriam y AFP

enero 02 de 2026
07:01 a. m.
El mundo del internet se encuentra paralizado ante el más reciente reencuentro entre Westcol y Aida Victoria Merlano, quienes, tras varios años de disputas al haber finalizado su relación, se encontraron en un reciente stream del antioqueño.

De esta manera, ambas celebridades aprovecharon dicho espacio, ante miles de personas, para romper el silencio sobre su situación sentimental, perdonarse y sincerarse sobre las situaciones que los llevaron a finalizar su relación.

Aida Victoria Merlano y Westcol se reencuentran

El prometedor stream se llevó a cabo el pasado 1 de enero, en las horas de la noche, en donde miles de internautas se conectaron para ser testigos de uno de los encuentros más esperados y mediáticos, pues ambos famosos hicieron de su relación una polémica que tuvo distintos comentarios negativos de ambas partes.

La llegada de la mujer causó gran impacto en el hombre ya que ambos manifestaron sentirse nerviosos de compartir dicho espacio y exponer gran parte de sus sentimientos actuales tras haber protagonizado una de las relaciones más mediáticas de los últimos años en internet.

Pese a los comentarios eufóricos, por parte de los usuarios, el antioqueño manifestó su intención de no volver a tener una relación con la barranquillera ya que mencionó que dicho stream tenía objetivos mucho más grandes que consolidar nuevamente un vínculo sentimental con ella.

Westcol se sincera con Aida Victoria Merlano

Uno de los momentos más inéditos del stream fue cuando el también productor se sinceró al dar a conocer que siempre tuvo “esperanza” de volver con la mujer. No obstante, dicha intención se vio esfumada cuando su primer hijo nació.

“Yo siempre tuve una esperanza de algo, no me importó con quién estuviste… yo dije que en algún momento me iba a encontrar contigo. Pero, cuando nació la criatura, ya… fue muy doloroso. Hiciste con alguien todo lo que dijiste que ibas a hacer conmigo”, explicó Westcol.

Aunque dicho momento llevó a ambos famosos a quebrantarse, el famoso recalcó que se encuentra feliz del papel de madre que la mujer se encuentra ejecutando, pues parte de sus metas fue tener un hijo.

Así mismo, la mujer explicó cuál fue su reacción al recibir el mensaje de felicitación, por parte del paisa, cuando tuvo a su hijo.

“Cuando me escribiste a felicitarme… yo duré dos días llorando, te lo juro. Porque me escribiste, ‘quiero que sepas que eres la mujer más increíble y me alegro que hayas cumplido tu sueño’. Me dio alegría que me escribieras desde lo lindo, pero a la vez me dio mucho dolor porque nosotros nos perdimos porque tú no supiste valorar mi amor”, expresó Aida.

