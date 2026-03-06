“Cochino”: Juanda Caribe desata nueva polémica al olfatear prenda de una compañera

La octava semana en La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentra finalizando por lo que varios participantes han manifestado su preocupación ante la próxima eliminación que se avecina.

Sin embargo, las polémicas se han apoderado del reality ya que, en una nueva ocasión, Juanda Caribe ha protagonizado una nueva controversia al tomar una prenda de uso personal de una jugadora.

RELACIONADO Britney Spears abre nuevo debate sobre su salud mental tras ser arrestada en días recientes

¿Qué pasó con Juanda Caribe?

En las horas más recientes se han viralizado clips en donde el famoso humorista se encontraba en el baño del recinto y al percatarse de la presencia de la ropa íntima, de una se sus compañeras, decidió olfatearla. Según algunos jugadores, dicha prenda sería de la Mariana Zapata, quien no se encontraba en el baño en dicho instante.

Sus compañeros no dudaron en reaccionar al asunto ya que algunas de las mujeres que estaban allí manifestaron sentir repudio ante la acción que llevó a cabo. Pese a la reacción de los demás, el hombre exaltó percatarse de un olor ya que lo asoció con una “tapa de yogurt”.

Cientos de internautas ya han expuesto su descontento con la situación, pues varios han señalado las conductas del hombre al estar actualmente casado. También, a la polémica se ha sumado la discusión que actualmente persiste entre él y su compañera Alexa Torres, quien ha dado a conocer su inconformidad con el actuar y las acusaciones que el hombre habría hecho en su contra.

Esposa de Juanda Caribe habla sobre la polémica

Por otro lado, la pareja de Juanda Caribe se ha tomado sus redes sociales para hablar sobre la polémica que ha protagonizado el famoso dentro de La Casa de los Famosos Colombia ya que decidió revelar que considera el silencio como una "fortaleza" ante los comentarios por parte de los demás.

Finalmente, reveló que las mujeres construyen su carácter al trabajar en su seguridad, al tomar sus propias decisiones y reconociendo “su valor propio".

Sus palabras ya han sido objeto de elogios por parte de los usuarios, quienes recalcaron su “madurez” al recibir las críticas del exterior.