Las carreras mejor y peor pagadas para recién graduados en Colombia en 2026

Elegir una carrera universitaria en Colombia no solo implica seguir una vocación. Para miles de jóvenes, también significa pensar en el futuro financiero y en las oportunidades laborales que ofrece cada área del conocimiento.

Un informe del Observatorio Laboral para la Educación (OLE) del Ministerio de Educación reveló cuáles son las profesiones que más ganan y menos para los recién graduados en Colombia, con datos basados en los ingresos reales reportados a seguridad social durante el primer año de trabajo.

El estudio analizó la información del Ingreso Base de Cotización, que permite identificar cuánto están ganando los profesionales en su etapa inicial dentro del mercado laboral.

Los resultados muestran diferencias significativas entre carreras, especialmente entre sectores tecnológicos, científicos y áreas tradicionalmente asociadas a servicios o educación.

Uno de los hallazgos más destacados es el crecimiento de las áreas relacionadas con tecnología. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) se consolidan como el sector con mejores ingresos para quienes acaban de terminar la universidad.

Según el informe, el 65,6 % de los egresados en carreras como programación o mecatrónica gana más de 2,5 salarios mínimos durante su primer año laboral.

Este comportamiento refleja la alta demanda de perfiles tecnológicos en el mercado colombiano y global. Las empresas requieren cada vez más profesionales en desarrollo de software, análisis de datos y automatización, lo que ha impulsado los salarios desde los primeros meses de experiencia.

¿Cuáles son las profesiones que más ganan para los recién graduados en Colombia?

Además del sector tecnológico, el informe destaca el desempeño de las carreras relacionadas con Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística.

Aunque históricamente se asociaban con la investigación académica, hoy estas áreas tienen una fuerte presencia en industrias como la analítica de datos, la inteligencia artificial y la consultoría científica.

De acuerdo con el análisis del Observatorio Laboral, la totalidad de los egresados en estas áreas logra ingresos superiores a cuatro salarios mínimos en su primer año, lo que las convierte en algunas de las profesiones con mayor proyección económica en el país.

El sector salud también mantiene un buen posicionamiento. Cerca del 55 % de los profesionales de esta área supera los 2,5 salarios mínimos al iniciar su carrera. Sin embargo, existen diferencias internas: especialidades como medicina y odontología suelen tener ingresos iniciales más altos, mientras que profesiones como fisioterapia o psicología presentan rangos salariales más moderados en sus primeros años.

Por su parte, carreras tradicionales como Administración y Derecho, que concentran cerca del 36,7 % de los graduados del país, registran ingresos intermedios. La mayoría de estos profesionales se ubica entre 1,5 y 2,5 salarios mínimos durante su primer año de experiencia.

¿Cuáles son las profesiones que menos ganan para los recién graduados en Colombia?

En el extremo opuesto del ranking aparecen las áreas relacionadas con educación, deporte y algunos sectores agropecuarios.

El informe revela que el 55,2 % de los licenciados en educación no supera 1,5 salarios mínimos en su primer año laboral.

Las carreras vinculadas con servicios, hotelería o deporte presentan los ingresos iniciales más bajos. Cerca del 58 % de los egresados gana entre uno y 1,5 salarios mínimos, lo que las ubica como las profesiones con menor remuneración al inicio de la vida profesional.

El sector agropecuario también enfrenta desafíos salariales. Según el informe, el 47,7 % de veterinarios y zootecnistas se mantiene en los rangos de ingreso más bajos durante su primer año de trabajo.

Los expertos advierten que estos resultados no significan que una carrera garantice éxito o fracaso financiero a largo plazo. Factores como la experiencia, la especialización, el emprendimiento o la ubicación geográfica pueden cambiar significativamente el nivel de ingresos con el paso de los años.

Sin embargo, los datos del Observatorio Laboral ofrecen una radiografía clara del mercado laboral colombiano y se convierten en una herramienta clave para los jóvenes que están decidiendo qué estudiar y cómo proyectar su futuro profesional.