Concejo de Bogotá aprueba homenaje a Miguel Uribe Turbay con avenida, monumentos y día cívico

El Concejo de Bogotá aprobó el Proyecto de Acuerdo 768 de 2025, una iniciativa que rinde homenaje póstumo a Miguel Uribe Turbay, quien fue concejal, presidente del Cabildo Distrital, secretario de Gobierno y senador de la República.

La iniciativa fue liderada por la bancada del Centro Democrático e incluye un conjunto de medidas simbólicas y urbanas para preservar su memoria en Bogotá. Entre las principales disposiciones se encuentra la denominación de la Avenida Calle 34 Miguel Uribe Turbay, en el tramo comprendido entre la Carrera Séptima y la intersección con la Avenida de Las Américas y la Calle 26.

Además, el acuerdo habilita que su nombre sea asignado a estaciones del sistema de transporte público de la ciudad, incluyendo el Metro de Bogotá, el sistema de buses Transmilenio o proyectos de cable aéreo que formen parte del Sistema Integrado de Transporte Público.

Homenajes urbanos y monumentos en memoria de Miguel Uribe Turbay

El acuerdo también establece la creación de varios espacios conmemorativos dentro de la ciudad. Entre ellos se encuentra la denominación del “Salón Presidentes Miguel Uribe Turbay” dentro del Concejo y la instalación de un busto en la plazoleta interna del Cabildo.

Asimismo, se contempla la instalación de un óleo en el Salón Comuneros, una estatua en la plazoleta fundacional de Usaquén y un monumento en el mausoleo del Cementerio Central de Bogotá.

Otro de los puntos destacados del acuerdo es el cambio de nombre del Parque El Golfito, ubicado en Fontibón, lugar donde se perpetró el magnicidio. El espacio pasará a llamarse Parque Miguel Uribe Turbay y contará con un monumento en su honor.

Día cívico por Miguel Uribe

Finalmente, el acuerdo establece que el 11 de agosto será declarado día cívico en Bogotá en honor a su memoria. En esa fecha se promoverán actividades conmemorativas dentro del marco de la Caminata de la Solidaridad, incluyendo la realización de la media maratón Miguel Uribe Turbay.

De igual forma, el Distrito podrá evaluar la posibilidad de asignar su nombre a equipamientos culturales y deportivos como el Estadio Metropolitano de Techo, el Palacio de los Deportes de Bogotá o el CEFE Chapinero, siempre que exista viabilidad técnica y jurídica.