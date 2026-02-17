“Que me saquen”: Juanda Caribe reaccionó a su polémico video en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran atravesando por su sexta semana en la competencia tras lograr evadir grandes retos impuestos por el famoso ‘Jefe’, quien ha sido radical en varias de sus decisiones.

No cabe duda de que el más reciente enfrentamiento entre Juanda Caribe y Alexa Torres ya ha generado todo tipo de comentarios entre los participantes y miles de colombianos, quienes han puesto en tela de juicio las dos versiones de las celebridades.

¿Qué ocurrió entre Juanda Caribe y Alexa Torres?

La discusión se desató a raíz de que ambos participantes tuvieron un cruce de palabras en una de las pruebas más recientes en donde el presentador realizó un gesto que, al parecer, tuvo varias interpretaciones por parte de su compañera.

Ante la negativa por parte de Caribe, quien expresó que esta acción no se encontraba relacionada con ningún tipo de contenido obsceno, la visita del novio de Torres a la casa generó más discordia.

En este congelado, el hombre le manifestó a Juanda su inconformidad con la aparente invitación que le habría hecho a su pareja para sostener un encuentro “íntimo”. Así mismo, le regaló ropa interior femenina.

Video polémico de Juanda Caribe y Alexa Torres

Ante la petición de los dos famosos de poder reafirmar sus versiones por medio de la repetición de la polémica discusión, el ‘Jefe’ decidió reproducir el instante. A raíz del video, que fue compartido ante todos en la casa, las reacciones no se hicieron esperar ya que tanto los implicados como los demás jugadores reaccionaron al hecho.

“No siento absolutamente ningún arrepentimiento de nada. Lo único que siento es una decepción por lo que esto pueda causar a mi hija en un futuro. Conozco los símbolos de mi región y no me arrepiento de ello. Yo no tengo idea de qué entendiste y no me importa”, manifestó Caribe.

Así mismo, recalcó que posee el derecho del buen nombre a raíz de que tomó las palabras de la pareja de Alexa como una “acusación”.

Por su parte, Valentino Lázaro y Juan Palau defendieron a Juanda al hacer saber que dicha respuesta por parte del hombre pudo tener un sin fin de interpretaciones. También, recalcaron que la intención de la pareja de Alexa fue “irresponsable” ya que se “calumnió” a su compañero.