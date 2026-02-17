CANAL RCN
Tendencias

J Balvin entra al listado de los 26 líderes más destacados por Forbes Colombia

El antioqueño se ubicó como el único artista en ingresar a este importante listado.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
12:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

No cabe duda de que la influencia de J Balvin ha trascendido de los escenarios musicales ya que el antioqueño se ha convertido en uno de los referentes más importantes de cultura, liderazgo y economía para ciudades como Medellín.

Su música ha impactado significativamente en el desarrollo de distintas actividades económicas en el país por lo que ahora el intérprete de ‘Made in Medellín’ se convirtió en el único cantante en ingresar al listado de los 26 líderes del año en el país.

Punch, el monito bebé que se aferró a un peluche al ser rechazado por su madre en Japón
RELACIONADO

Punch, el monito bebé que se aferró a un peluche al ser rechazado por su madre en Japón

¿Por qué J Balvin ingresó al listado Forbes?

José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin, se encuentra figurando como el único artista dentro del listado de los 26 líderes del 2026 en Forbes Colombia, en el marco de un año trascendental para el país en el que se exaltan movimientos políticos y culturales dentro de la sociedad.

Este reconocimiento marca un hito importante para el desarrollo de su carrera musical en lo que será este 2026, pues, según Forbes, estos 26 líderes, quienes en su mayoría son figuras políticas y los futbolistas de la Selección Colombia, serán fundamentales en los próximos meses.

Según Forbes, el 2026 se perfila como un año clave para el futuro del país y estos personajes van a encargarse de dirigir la conversación política, empresarial, cultural y social.

Con lágrimas: Julián Pinilla, famoso influencer, denunció haber viajado con presunto acosador sexual
RELACIONADO

Con lágrimas: Julián Pinilla, famoso influencer, denunció haber viajado con presunto acosador sexual

¿Qué sigue para la carrera de J Balvin en el 2026?

Este reconocimiento también resulta su gira nacional ‘Ciudad Primavera’ que dará inicio este próximo 21 de marzo, en Cali, y seguirá por otras ciudades como: Pereira el 28 de marzo, Cúcuta el 11 de abril, Bucaramanga el 18 de abril, Barranquilla el 1 de mayo, Valledupar el 2 y Cartagena el 9 de este mismo mes.

El anuncio de su gira nacional se dio tras realizar dos titánicos conciertos en Medellín y Bogotá que contaron con amplios artistas de talla internacional como Daddy Yankee, 50 Cent, Ed Sheeran, Arcángel, Nicky Jam, Feid, entre otros.

Actualmente, el paisa se encuentra promocionando sus más recientes colaboraciones musicales, mientras se prepara para hacer historia en los próximo siete escenarios musicales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Punch, el monito bebé que se aferró a un peluche al ser rechazado por su madre en Japón

Artistas

La reacción de la esposa de Yeison Jiménez al recibir las joyas restauradas del artista

Viral

Argentina abrió una escuela para jóvenes que se identifican como therians: video viral

Otras Noticias

Manizales

Video muestra nuevo deslizamiento en el barrio Galán de Manizales: aumenta la alerta por lluvias

El agua y el lodo que bajan por la ladera, producto de las intensas lluvias de los últimos días, ya comenzaron a ingresar a varias casas.

Néstor Lorenzo

¿Se mueve el banco de la Selección Colombia? Néstor Lorenzo aparece en el radar de Boca Juniors

Boca Juniors tendría en la mira a Néstor Lorenzo y crece la expectativa entre los hinchas de Colombia. Conoce los detalles del rumor que sacude al banquillo tricolor.

EPS

“Se pudo haber evitado”: vicepresidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos sobre la muerte de Kevin Acosta

Perú

Congreso de Perú debate la moción de destitución contra el presidente José Jerí

Emprendimiento

La industria de la moda en Colombia le apuesta al empleo y bienestar laboral