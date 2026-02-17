J Balvin entra al listado de los 26 líderes más destacados por Forbes Colombia

No cabe duda de que la influencia de J Balvin ha trascendido de los escenarios musicales ya que el antioqueño se ha convertido en uno de los referentes más importantes de cultura, liderazgo y economía para ciudades como Medellín.

Su música ha impactado significativamente en el desarrollo de distintas actividades económicas en el país por lo que ahora el intérprete de ‘Made in Medellín’ se convirtió en el único cantante en ingresar al listado de los 26 líderes del año en el país.

¿Por qué J Balvin ingresó al listado Forbes?

José Álvaro Osorio Balvin, más conocido como J Balvin, se encuentra figurando como el único artista dentro del listado de los 26 líderes del 2026 en Forbes Colombia, en el marco de un año trascendental para el país en el que se exaltan movimientos políticos y culturales dentro de la sociedad.

Este reconocimiento marca un hito importante para el desarrollo de su carrera musical en lo que será este 2026, pues, según Forbes, estos 26 líderes, quienes en su mayoría son figuras políticas y los futbolistas de la Selección Colombia, serán fundamentales en los próximos meses.

Según Forbes, el 2026 se perfila como un año clave para el futuro del país y estos personajes van a encargarse de dirigir la conversación política, empresarial, cultural y social.

¿Qué sigue para la carrera de J Balvin en el 2026?

Este reconocimiento también resulta su gira nacional ‘Ciudad Primavera’ que dará inicio este próximo 21 de marzo, en Cali, y seguirá por otras ciudades como: Pereira el 28 de marzo, Cúcuta el 11 de abril, Bucaramanga el 18 de abril, Barranquilla el 1 de mayo, Valledupar el 2 y Cartagena el 9 de este mismo mes.

El anuncio de su gira nacional se dio tras realizar dos titánicos conciertos en Medellín y Bogotá que contaron con amplios artistas de talla internacional como Daddy Yankee, 50 Cent, Ed Sheeran, Arcángel, Nicky Jam, Feid, entre otros.

Actualmente, el paisa se encuentra promocionando sus más recientes colaboraciones musicales, mientras se prepara para hacer historia en los próximo siete escenarios musicales.