Declararán calamidad pública en Calamar, Bolívar, por erosión del río Magdalena que amenaza varias viviendas

El municipio de Calamar, en el departamento de Bolívar, enfrenta una crisis por erosión causada por el río Magdalena que mantiene en alerta máxima a las autoridades.

La situación ha llevado a la gobernación a declarar emergencia ante el riesgo inminente que enfrentan 150 personas cuyas viviendas están a solo tres metros de distancia del caudal.

Los habitantes del corregimiento de Barranca Vieja, en Calamar, han expresado su desesperación ante la falta de soluciones efectivas. Así describió la situación Johana Vergel.

Nosotros las personas adultas de verdad dormimos con un ojo abierto y uno cerrado, preocupados porque ya varias noches la muralla ha colapsado bastante, entonces nos tenemos que levantar a ver qué es lo que está pasando porque de pronto nos puede acoger dormidos y no sabemos qué pueda pasar.

La grave situación que tiene en alerta a habitantes de Calamar

La comunidad afectada señala que llevan considerable tiempo esperando respuestas concretas de las autoridades.

Los residentes han elevado su llamado tanto a la Gobernación de Bolívar como al Gobierno Nacional para obtener ayuda urgente que les permita recuperar la tranquilidad y proteger sus hogares de la inminente amenaza del río.

Según información oficial de la gobernación de Bolívar, el terreno entre el río Magdalena y las viviendas se está socavando rápidamente, lo que incrementa el peligro de colapso de las estructuras.

Esta situación no solo afecta al corregimiento de Barranca Vieja, sino que se extiende a un total de 15 municipios del departamento que enfrentan consecuencias similares debido a la fuerza del caudal.

Declararán calamidad pública en Calamar, Bolívar

Ante la magnitud de la emergencia, la Gobernación de Bolívar ha determinado declarar una calamidad pública, mediante decreto oficial.

De acuerdo con el gobernador, este documento será firmado en las próximas horas, lo que permitirá ejecutar acciones de manera inmediata para atender la crisis.

La declaratoria de emergencia habilitará recursos y mecanismos extraordinarios para implementar medidas urgentes de protección a las comunidades vulnerables.

Las autoridades buscan con esta decisión agilizar procesos que permitan intervenir los sectores más críticos y prevenir una tragedia mayor en la región.