¿Se mueve el banco de la Selección Colombia? Néstor Lorenzo aparece en el radar de Boca Juniors

Desde Argentina comenzó a tomar fuerza un rumor que ya mueve el tablero del fútbol sudamericano.

Boca Juniors estaría evaluando nuevos nombres para su banquillo, ante la incertidumbre por la continuidad de Claudio Úbeda. El equipo xeneize no atraviesa su mejor momento y la presión aumenta de cara a su regreso a la Copa Libertadores, torneo en el que históricamente está obligado a ser protagonista.

En medio de ese panorama, apareció un nombre que sorprendió a muchos hinchas colombianos, pues se trata de Néstor Lorenzo, actual técnico de la Selección Colombia.

Lorenzo entra en la baraja de candidatos de Boca

El tema fue abordado por Carlos Antonio Vélez en su programa Palabras Mayores, emitido por Antena 2 y Win Sports. Allí aseguró que Lorenzo hace parte del grupo de entrenadores que analiza Boca y que son del gusto de Juan Román Riquelme.

Según Vélez, la lista la completan Rubén Darío Insua, Antonio Mohamed y Cristian “Kily” González.

Además, el periodista citó al diario argentino Clarín, que reveló: “Un sueño algo utópico tiene que ver con Néstor Lorenzo. También con un breve pasado xeneize (14 partidos entre 1996 y 1997), es el entrenador de la Selección de Colombia que disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Su salario es muy alto, casi al nivel de Marcelo Gallardo, el entrenador mejor pago del país”.

¿Lorenzo podría llegar después del Mundial?

Vélez también dejó abierta la puerta a un posible movimiento más adelante. A su juicio, independientemente de lo que pase con Boca ahora, Lorenzo podría aparecer en el radar xeneize después del Mundial, e incluso deslizó que sería un momento natural para un cambio en la delegación nacional.

Por ahora, el técnico argentino sigue enfocado en preparar a Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras en Buenos Aires crecen las versiones.

De concretarse, sería un giro importante tanto para Boca como para la Tricolor. Hoy, todo está en modo expectativa, pero el nombre de Lorenzo ya empezó a sonar fuerte en La Bombonera.