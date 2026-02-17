CANAL RCN
La reacción del novio de Alexa Torres tras mostrarse el clip de la polémica con Juanda Caribe

El novio de Alexa Torres reaccionó luego de que RCN mostrara el clip completo de la polémica con Juanda Caribe. Esto fue lo que dijo y cómo respondió al momento más tenso del reality.

Juanda Caribe y Alexa Torres
Foto: Canal RCN y captura de pantalla

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
12:37 p. m.
Una de las situaciones más tensas de La Casa de los Famosos Colombia se vivió en los últimos días, luego de que el novio de Alexa Torres ingresara a la casa durante un “congelado” y encarara directamente a Juanda Caribe, tras un comentario que la influenciadora consideró ofensivo.

Todo comenzó durante una dinámica del reality. En clips que rápidamente se hicieron virales, Juanda hizo un gesto hacia Alexa sugiriendo que ella había “botado el chupo”, expresión que suele interpretarse como perder el control. Sin embargo, la molestia real llegó por una frase adicional con presunto tinte sexual, que Alexa calificó como inapropiada.

La creadora de contenido no tardó en expresar su incomodidad ante sus compañeras y aseguró que el comediante había cruzado un límite que ella nunca autorizó.

El momento que encendió la polémica dentro de la casa

Juanda Caribe negó desde el inicio cualquier intención ofensiva y sostuvo que sus palabras fueron malinterpretadas. Incluso apeló a su rol como padre para afirmar que jamás se referiría de forma desobligante a una mujer.

La discusión escaló tanto que el humorista anunció que emprendería acciones legales contra el novio de Alexa por injuria y pidió una retractación pública.

Ante la presión mediática y como una excepción dentro del formato del programa, RCN decidió mostrar el fragmento exacto donde ocurrió el comentario. Tras ver el video, tanto Alexa como Juanda se mantuvieron firmes en sus posturas, mientras el tema generó debate entre los participantes y miles de seguidores del reality.

La reacción del novio de Alexa tras revelarse el video

Luego de que el clip se emitiera en vivo, el novio de Alexa reapareció a través de sus redes sociales con un mensaje directo y sin rodeos.

“Yo siempre voy a defender a mi mujer, yo siempre le creí y sabía que tenía la razón”, afirmó en un video que rápidamente empezó a circular entre los seguidores del programa.

Explicó que Alexa, como cualquier persona, tuvo dudas sobre lo que realmente había pasado y por eso decidió preguntar. Para él, el gesto del comediante es evidente y considera que su pareja no malinterpretó la situación.

“Siempre defenderé a mi mujer y hoy RCN lo mostró. Dio a conocer la verdad. Cuando ella tuvo dudas hizo la pregunta… Llegaste a esa conclusión porque no te dieron respuesta’”, agregó.

Sus palabras cerraron, al menos por ahora, uno de los capítulos más controversiales del reality, aunque el tema sigue generando opiniones divididas en redes sociales.

Mientras tanto, dentro de la casa el ambiente continúa cargado y los televidentes permanecen atentos a cómo evolucionará esta historia que ya dejó huella en la temporada.

