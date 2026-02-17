CANAL RCN
Tendencias Video

Punch, el monito bebé que se aferró a un peluche al ser rechazado por su madre en Japón

La historia de este macaco le ha dado la vuelta a las redes tras las conmovedoras imágenes que ha protagonizado junto a su peluche.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
10:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un pequeño macaco de un zoológico en Japón se ha robado el corazón de millones de internautas al protagonizar varias de las imágenes más conmovedoras del año, pues, al ser rechazado por su madre por no poder adaptarse a su grupo, logró encontrar refugio en un peluche con forma de mono.

Argentina abrió una escuela para jóvenes que se identifican como therians: video viral
RELACIONADO

Argentina abrió una escuela para jóvenes que se identifican como therians: video viral

¿Por qué vive solitario Punch?

La historia del pequeño Punch no es como cualquier otra, pues este pequeño fue rechazado al nacer, el pasado 26 de julio de 2025, por su madre y demás integrantes de su especie. Por esto, tuvo que ser criado por sus manos humanas, quienes decidieron suministrarle un muñeco para su compañía constante.

Desde su encuentro, Punch se ha vuelto inseparable del juguete ya que lo lleva constantemente en sus manos, juega con este, camina de su mano y hasta duerme encima del mismo.

Por supuesto, las imágenes ya han generado gran sentimentalismo en redes por parte de distintos usuarios, quienes incluso han hecho ediciones con música nostálgica para recopilar los momentos más especiales de Punch junto a su peluche.

Según expertos, Punch logró generar un gran vínculo con su muñeco al convertirse en una “madre sustituta” en el que encuentra consuelo y seguridad durante su estancia en el zoológico.

Así mismo, los videos dejan ver el momento en el que el pequeño Punch busca refugio en su madre, quien de inmediato lo rechaza al empujarlo. Es así como decide ir con su juguete para jugar y revolcarse por el suelo.

Con lágrimas: Julián Pinilla, famoso influencer, denunció haber viajado con presunto acosador sexual
RELACIONADO

Con lágrimas: Julián Pinilla, famoso influencer, denunció haber viajado con presunto acosador sexual

Punch habría logrado socializar por primera vez

Pero la historia de Punch no parece ser del todo desoladora ya que, en las horas más recientes, el zoológico ha dado a conocer nuevas imágenes que habrían registrado el momento en el que, por primera vez, un mono adulto decide ayudar a Punch con la limpieza de sus piojos.

Según los expertos, esto representa un signo positivo dentro de su desarrollo ya que esto podría significar aceptación social dentro de su manada. Esta interacción de aseo indicaría que Punch finalmente empezaría su proceso de integración ante la ausencia de una figura materna.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

“Que me saquen”: Juanda Caribe reaccionó a su polémico video en La Casa de los Famosos

La casa de los famosos

La reacción del novio de Alexa Torres tras mostrarse el clip de la polémica con Juanda Caribe

Artistas

J Balvin entra al listado de los 26 líderes más destacados por Forbes Colombia

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 17 de febrero

Consulte el resultado del Super Astro Sol hoy martes 17 de febrero de 2026. Conozca el número y signo ganador, cómo se juega y a qué hora es el sorteo.

Enfermedades

Infecciones por el Virus del Papiloma Humano: ¿cuáles son los síntomas más alarmantes?

Esta infección viral causa crecimientos en la piel o en las membranas mucosas del cuerpo.

Elecciones presidenciales 2026

Juan Manuel Galán habló de las diferencias de los candidatos al interior de la Gran Consulta

Cuba

“No somos amenaza, somos contención”: Cuba responde a Trump sobre narcotráfico

Néstor Lorenzo

¿Se mueve el banco de la Selección Colombia? Néstor Lorenzo aparece en el radar de Boca Juniors