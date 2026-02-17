Punch, el monito bebé que se aferró a un peluche al ser rechazado por su madre en Japón

Un pequeño macaco de un zoológico en Japón se ha robado el corazón de millones de internautas al protagonizar varias de las imágenes más conmovedoras del año, pues, al ser rechazado por su madre por no poder adaptarse a su grupo, logró encontrar refugio en un peluche con forma de mono.

¿Por qué vive solitario Punch?

La historia del pequeño Punch no es como cualquier otra, pues este pequeño fue rechazado al nacer, el pasado 26 de julio de 2025, por su madre y demás integrantes de su especie. Por esto, tuvo que ser criado por sus manos humanas, quienes decidieron suministrarle un muñeco para su compañía constante.

Desde su encuentro, Punch se ha vuelto inseparable del juguete ya que lo lleva constantemente en sus manos, juega con este, camina de su mano y hasta duerme encima del mismo.

Por supuesto, las imágenes ya han generado gran sentimentalismo en redes por parte de distintos usuarios, quienes incluso han hecho ediciones con música nostálgica para recopilar los momentos más especiales de Punch junto a su peluche.

Según expertos, Punch logró generar un gran vínculo con su muñeco al convertirse en una “madre sustituta” en el que encuentra consuelo y seguridad durante su estancia en el zoológico.

Así mismo, los videos dejan ver el momento en el que el pequeño Punch busca refugio en su madre, quien de inmediato lo rechaza al empujarlo. Es así como decide ir con su juguete para jugar y revolcarse por el suelo.

Punch habría logrado socializar por primera vez

Pero la historia de Punch no parece ser del todo desoladora ya que, en las horas más recientes, el zoológico ha dado a conocer nuevas imágenes que habrían registrado el momento en el que, por primera vez, un mono adulto decide ayudar a Punch con la limpieza de sus piojos.

Según los expertos, esto representa un signo positivo dentro de su desarrollo ya que esto podría significar aceptación social dentro de su manada. Esta interacción de aseo indicaría que Punch finalmente empezaría su proceso de integración ante la ausencia de una figura materna.