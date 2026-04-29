Extorsionistas amenazaban a sus víctimas con desmembrarlas, una de ellas era su propia madre

En las últimas horas, tres personas fueron capturadas en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá señaladas de exigir dinero a sus víctimas a través de amenazas de tortura y desmembramiento.

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En uno de los hechos más impactantes, uno de los implicados habría participado en este tipo de intimidación extrema contra su propia madre.

En lo que va de 2026, 52 personas han sido capturadas por el delito de extorsión en Bogotá, como resultado de operativos que dependen en gran medida de la denuncia ciudadana. Las autoridades insisten en que este tipo de colaboración es clave para frenar estructuras que operan a partir del miedo y la intimidación.

Lo cogieron extorsionando a una farmacéutica en Bogotá

El primer caso se registró en la localidad de Los Mártires. Allí, una comerciante vinculada a una empresa farmacéutica era víctima de una extorsión sistemática por parte de un hombre que se hacía pasar como integrante de un supuesto grupo delincuencial denominado ‘Unidad Valle del Cauca’.

A través de llamadas y mensajes intimidantes, el sujeto le exigía el pago de $35 millones, bajo el argumento de una deuda inexistente.

Las amenazas escalaron rápidamente. Según la información oficial, el extorsionista advertía que, de no cumplir con el pago, la mujer y su familia serían atacados, torturados e incluso desmembrados.

Lo que agravó el caso fue la hipótesis de que el hombre habría sido contactado por el propio hijo de la víctima.

Otros dos extorsionistas cayeron en flagrancia

Un segundo operativo tuvo lugar en la localidad de Ciudad Bolívar, donde fue capturado alias ‘Yuco’ o ‘el Gemelo’.

Este individuo exigía pagos de 200 mil pesos a un cuidador de carros de un parqueadero de la zona. Cuando la víctima se negaba a pagar, era agredida físicamente. El detenido cuenta con antecedentes por tentativa de homicidio y por delitos relacionados con el tráfico y porte de estupefacientes, lo que evidencia un historial criminal previo.

El tercer caso ocurrió en Engativá. Allí, un ciudadano denunció que estaba siendo presionado para entregar $500.000 pesos a cambio de no ser atacado.

Tras negarse a pagar, su vivienda fue objeto de un acto violento: la fachada fue atacada, generando daños materiales y un ambiente de temor.

El presunto responsable fue capturado en el momento en que intentaba recibir el dinero, en una operación de entrega controlada.

Las tres capturas se realizaron bajo esta modalidad, que permite a las autoridades seguir el rastro de los delincuentes hasta el momento exacto en que intentan concretar el cobro ilegal.

Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por el delito de extorsión. Un juez de la República ya dictó medida de aseguramiento contra uno de ellos.