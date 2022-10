'Juanda' regresa a las redes sociales tras sufrir problemas mentales: "Estoy muy emocionado"

El pasado 25 de octubre, se dio en redes sociales el regreso de uno de los influenciadores más reconocidos de Colombia. Juan David Morales, mejor conocido como 'Juanda', quien se había ausentado de sus plataformas digitales desde el mes de marzo de 2022, volvió con una serie de fotos y una transmisión en vivo por Instagram.

El influenciador cuenta con más de cuatro millones de seguidores en dicha red social, y se caracterizaba por publicar contenido humorístico en fotos, historias y videos.

Sin embargo, a diferencia de otros influenciadores que deciden alejarse de las redes sociales, y que lo anuncian mediante un video o publicación, 'Juanda' solo dejó de publicar contenido de un día para otro.

Sus seguidores comenzaron a preguntarse qué había ocurrido algunas semanas después de que no volviera a haber publicaciones.

Según cuenta una de sus seguidoras, quien se lo encontró en un concierto, este le dijo que volvería a publicar contenido en octubre.

El regreso de 'Juanda'

El pasado martes 25 de octubre, 'Juanda' reapareció en su cuenta de Instagram, publicando unas fotos donde anunció que haría una transmisión en vivo para contar diferentes cosas.

En las historias de esta misma cuenta de Instagram, Juanda explicó que los temas que trataría en su video en vivo serían un tanto delicados.

Al momento de anunciar la noticia, su nombre se colocó como la tendencia número uno en Twitter, y miles de personas comentaron sobre su regreso.

Mediante su transmisión en vivo, 'Juanda dijo lo siguiente: "Me pasaron muchas cosas al tiempo. Ya no culpo a nadie. A veces, uno permite cierto tipo de cosas por repetir patrones. No tengo cabeza para tenerle rencor a nadie. (...) Sigo siendo la misma persona, pero maduré mucho y ahora veo la vida de un lado diferente".

Indicó que fue internado en un hospital psiquiátrico. Estuvo en ese lugar durante varios meses, y señaló que se mantiene en tratamiento con especialistas en la salud mental. Debe estar acompañado las 24 horas del día y estar medicado por su diagnóstico de ansiedad y depresión.

“Me quitaron absolutamente todo. No tenía celular. Durante mi estadía mi mejor amiga fue una sopa de letras. Fue una experiencia horrible. No salí del cuarto por cuatro días”, contó 'Juanda'.

Vea también: El hermoso gesto de Karol G con una asistente que dio a luz en uno de sus conciertos

Finalmente, resaltó que está emocionado por estar de regreso, y que busca ganarse nuevamente la confianza de sus seguidores.

“Estoy muy emocionado de lo que me tiene la vida. No sé si vuelva a redes para siempre, pero sí quiero que me den la oportunidad de ver mi contenido. Quiero ganarme otra vez su confianza. Quiero ver si mi vida es esto de las redes o si definitivamente me voy. Quiero encontrarme”,sostuvo.

,