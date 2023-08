Juanes se sinceró sobre los problemas de depresión que padeció durante años

El cantante colombiano Juanes, quien permanece en el corazón de los colombianos debido a su carisma y talento, hizo una sentida confesión sobre los problemas de salud mental que habría estado padeciendo durante años e invitó a sus fanáticos a tomar consciencia sobre este tema.

El intérprete de 'Camisa Negra' expuso una fotografía en la que hablaba abiertamente sobre su depresión. Argumentó que le había costado mucho pronunciarse sobre ello, pero que sentía la necesidad de expresarlo para que muchos entiendan la importancia del autocuidado.

"Han pasado muchos años para poder escribir esto. Nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos", se lee en la publicación.

La conmovedora fotografía de Juanes

"Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano", describió el artista en la primera parte del texto.

Explicó que "todos cargamos una cruz", argumentando que cada quien tiene sus propios problemas personales que no se atreve a expresar abiertamente. Indicó que el ser humano tiende a buscar incansablemente la felicidad con actos y elementos materiales, pero que se pierde la importancia de vivir el presente y de aprender a agradecer por lo que se tiene.

"El éxito profesional no garantiza la felicidad, tampoco el dinero. Pasamos toda una vida pensando que seremos felices cuando tengamos esto, que seremos felices cuando tengamos aquello, pero cuando llega ese 'aquello', tampoco somos felices", reflexionó el artista.

Posteriormente, el cantante reflexionó el concepto de la felicidad, afirmando que podría tratarse de un término utópico producto de una estrategia de marketing y que "hemos sido víctimas de nuestro propio invento".

Finalmente, Juanes se sinceró y dijo que ha tenido que luchar contra la depresión desde hace varios años con fármacos. También explicó que ha tenido que aprender a lidiar con la presión social y laboral, lo cual lo ha obligado a dejar su timidez a un lado y a enfrentar el mundo.