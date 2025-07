La hermana de Yina Calderón se fue de frente contra el hijo de Melissa Gate: estos fueron sus fuertes comentarios

En las últimas horas, se generó un revuelo en las redes sociales entre Juan José, el hijo de Melissa Gate, y Juliana Calderón, la hermana de Yina Calderón.

Todo surgió porque en un TikTok, Juan José habría manifestado que Juliana Calderón le pidió el número de WhatsApp, pero que él no se lo quiso dar.

En medio de esa coyuntura, la hermana de Yina Calderón tomó la decisión de grabar un video en el que no solo indicó que esa versión sería falsa, sino que arremetió contra el hijo de Melissa Gate.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Juliana Calderón sobre Juan José, el hijo de Melissa? Entérese aquí en Noticias RCN de los detalles.

Estas fueron las palabras con las que Juliana Calderón, la hermana de Yina Calderón, arremetió contra el hijo de Melissa Gate

"Estoy un poco indignada porque acabo de ver un TikTok en el que el hijo de Melissa Gate dice que yo le pedí el WhatsApp, que él no me lo quiso dar y que yo no sé qué más. Miren, yo no sirvo para hacer este tipo de cosas y menos para hablar de un hombre, pero créanme que ese niño no es de mi gusto. Primero, no me gustan menores; segundo, no me gusta que se vean como mendigos, sino que estén a mi altura o tengan más y, tercero, no me gustan las infantilidas", afirmó Juliana Calderón en el video.

"No sé qué pasa con él, pero si ustedes se acercan, sienten que de pronto tiene una discapacidad y que no es un niño normal, sino que es extraño. Entonces no es de mi gusto y, no es por demeritarlo, pero no me metería ahí", agregó Juliana Calderón.

¿Qué pasó el último día que Juliana Calderón se vio con Juan José, el hijo de Melissa Gate? Ella misma lo explicó

Según Juliana Calderón, la última vez que ella se vio con Juan José fue cuando juntos estuvieron en el programa Buen Día Colombia del Canal RCN.

De acuerdo con lo que ya expresó, le manifestó al hijo de Melissa Gate que ellos no deberían involucrarse en las peleas que sus familiares tuvieran en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y, posteriormente, él la acompañó a tomar un carro.

Sin embargo, según la versión de Juliana Calderón, ella no le habría pedido a Juan José el número de WhatsApp y no habría vuelto a tener interacciones con él.