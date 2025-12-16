CANAL RCN
Yina Calderón revela que sigue sin visitar a Epa Colombia y le hace una promesa pública

La creadora de contenido habló sobre la situación judicial de Daneidy Barrera y el impacto emocional que enfrenta en prisión.

Yina Calderón Epa Colombia
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

diciembre 16 de 2025
05:02 p. m.
La creadora de contenido y empresaria Yina Calderón confesó públicamente que sigue sin poder visitar a su amiga 'Epa Colombia', quien se encuentra privada de la libertad cumpliendo una condena de cinco años.

La revelación se dio cuando Calderón recordó que está cerca de cumplirse un año desde que Daneidy Barrera fue encarcelada, sumado a que tendrá que pasar las fiestas de fin de año privada de la libertad.

El impacto personal y el mensaje de Yina Calderón

Tras regresar a Colombia luego de participar en el reality 'La Mansión de Luinny' en República Dominicana, Yina Calderón no ocultó su tristeza al conocer el estado de su amiga y aseguró que será una de sus prioridades cuando vuelva a la libertad.

Expresó su dolor al pensar que será la primera Navidad y Año Nuevo que 'Epa Colombia' pasará lejos de su familia, resaltando además que siempre se ha caracterizado por ser muy especial en estas fechas. Además exploró la posibilidad de visitarla el 24 de diciembre.

"No sé si se pueda, pero yo no le puedo quitar el cupo a su mujer, a su mamá o a su hija" Finalmente, le hizo una promesa clara: "Yo estoy firme con mi amiga y apenas salga la meteré en lo que yo esté, porque yo conozco de lo que ella es capaz".

La condena que mantiene a Epa Colombia privada de la libertad

Daneidy Barrera fue condenada por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en el servicio público e instigación a delinquir con fines terroristas. Inicialmente estuvo recluida en la cárcel El Buen Pastor y actualmente cumple su condena en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, en Bogotá.

Esta situación ha representado un golpe significativo para su familia y personas cercanas, especialmente por el tiempo prolongado de la pena. De momento, no han sido fructíferas las estrategias de su defensa para obtener beneficios.

