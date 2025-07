Yina Calderón fue 'ignorada' EN VIVO por Melissa Gate: esto fue lo que ocurrió

Yina Calderón y Melissa Gate, las exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025, tuvieron constantes cruces en la parte inicial del reality. Incluso, llegaron a decirse que se "harían la vida a cuadritos" y fueron sancionadas por algunas ofensas que se dijeron cara a cara.

Sin embargo, con el pasar de la competencia, ambas tomaron la decisión de dejar a un lado las diferencias y no solo comenzaron a hablar, sino que también a reconocer lo importantes que ambas eran para el formato del programa y a exaltar sus habilidades.

De esa manera, aunque tanto Melissa Gate como Yina Calderón han reconocido que no son amigas íntimas, sí han revelado que su relación quedó siendo cordial y que no le ven ningún tipo de problema a relacionarse en el mundo exterior.

No obstante, durante las últimas horas, Yina Calderón, en medio de un 'en vivo' que realizó en TikTok, intentó comunicarse con Melissa Gate, pero no recibió respuesta. ¿Cómo reaccionó la DJ? Entérese de los detalles aquí en Noticias RCN.

Yina Calderón, la DJ y empresaria, se encontraba interactuando con sus seguidores en TikTok y les contó que sabía que Melissa Gate iba a estar presente en Bogotá y que, por lo tanto, ella quería invitarla a cenar.

Tras esa afirmación, tomó la iniciativa de llamarla para tratar de cuadrar todos los detalles, pero, tras unos minutos de espera, Melissa Gate nunca contestó e, incluso, a Yina Calderón le salió la advertencia de que la creadora de contenido no estaba disponible.

En medio de esa coyuntura, Yina Calderón volvió a intentar la llamada y, en un tono jocoso, manifestó que si Melissa Gate no le contestaba, ella tampoco le iba a responder en el futuro. Sus palabras fueron las siguientes:

¿No disponible? Vea, sabe qué, Melissa Gate, usted a mí no me vuelva a hablar. Si usted a mí no me contesta la llamada, quiere decir que yo no le vuelvo a contestar a usted porque uno lo hace por acordarse de usted y saludarla.