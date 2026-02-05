CANAL RCN
Luto profundo: murió querida actriz de manera inesperada

Sus seguidores han enviado múltiples mensajes de condolencias a través de las redes sociales.

Foto: Freepik.

febrero 05 de 2026
Hay un luto profundo en el cine de México debido a que murió una querida y reconocida actriz.

Bárbara Hernández, conocida en el mundo artístico como Bárbara Benedetti, partió de este plano terrenal el pasado 29 de enero de 2026, a sus 64 años.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes de México a través de un sentido comunicado.

Este fue el mensaje tras la muerte de Bárbara Hernández, la querida actriz de México

La Asociación Nacional de Intérpretes de México, a través de sus redes sociales, exaltó el talento de Bárbara Hernández, conocida como Bárbara Benedetti, y le envió un mensaje de condolencias a sus familiares.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Bárbara Benedetti", se comenzó redactando.

"A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!", se concluyó.

Bárbara Hernández se destacó principalmente como actriz de doblaje y a lo largo de su carrera participó en películas como 'El sexto sentido', 'La gata', 'Drácula vuelve a la tumba', 'Días felices' y 'La familia Ingalls'.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Bárbara Hernández, la reconocida actriz de México?

De acuerdo con lo que se ha conocido, Bárbara Hernández murió de manera inesperada tras un infarto agudo al miocardio.

"Descansa en paz", "un abrazo inmenso a la familia", "tuve el gusto de coincidir con ella", "que el cielo te reciba amoroso y con los brazos abiertos", "lo siento mucho", "luz en su camino", "gracias por tu bella amistad", "fue una mujer muy talentosa", "se caracterizó por ser amable", "bendiciones a sus seres queridos" y "no lo puedo creer", han sido algunas de las reacciones de los seguidores de la actriz en las redes sociales.

 

