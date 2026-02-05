Jessi Uribe reveló delicada situación legal y así le respondieron: "Traicionero y desagradecido"

Jessi Uribe reveló un conflicto legal con su exmánager por el manejo de regalías de sus canciones. El artista popular relató este episodio en el pódcast del periodista mexicano Jessie Cervantes, donde expuso uno de los momentos más complejos de su trayectoria profesional.

Según explicó el propio Uribe, los hechos se remontan a los inicios de su carrera artística. En ese periodo, el cantante confió la gestión integral de su proyecto musical a una sola persona, quien asumía simultáneamente funciones de representante, abogado, disquera y administrador de ingresos.

Esta estructura se mantuvo durante cerca de diez años, etapa en la que el artista priorizó el crecimiento profesional sin cuestionar a fondo los términos contractuales ni el destino de las ganancias generadas.

El conflicto por las regalías y los derechos de autor

Uno de los puntos más delicados del caso tiene que ver con las regalías por canciones compuestas para otros artistas, por las cuales, según Uribe, no recibió ningún pago.

Con el tiempo, comenzó a notar inconsistencias en los movimientos financieros. Parte de esa toma de conciencia, según contó, se dio gracias a su relación con Paola Jara: “Paola me empezó a hablar de las regalías, de cómo funcionaban las cosas”.

El artista aseguró que su exmánager se quedaba con el 50 % de las ganancias y que el otro 50 % iba para la distribuidora, sin que él percibiera ingresos adicionales. Además, afirmó que varias canciones no estaban registradas a su nombre porque el exmánager figuraba como coautor: “Eso no era mío porque él se metía como autor”.

Uribe señaló que actualmente existen procesos legales en curso y que por eso ahora puede hablar del tema “con conocimiento”.

Reacciones en la industria musical

Las declaraciones provocaron reacciones inmediatas en el sector. El cantante vallenato Osmar Pérez cuestionó la postura de Uribe y defendió el rol de empresarios y productores, citando una frase atribuida a Iván Calderón: “Todo lambón es traicionero, desagradecido y peligroso”.

Para Pérez, muchos contratos reflejan el riesgo que asume quien invierte en un artista cuando aún es desconocido. "¿Quién creó a ese artista? El que le apostó", indicó.