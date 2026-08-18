Conmovedor mensaje del hijo de Mario Yepes tras la muerte de dos de las trillizas Saavedra en el terremoto

Tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 que se presentó en Colombia en la mañana del 10 de agosto de 2026, el caso de la familia Saavedra Caicedo ha sido uno de los más desgarradores.

Ana María, Sofía e Isabella, unas trillizas de 23 años, se encontraban en el edificio María Elvira, situado en el barrio Cuarto de Legua, en Cali, junto a sus padres y un tío materno.

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El movimiento telúrico hizo que el edificio se derrumbara y Ana María quedó consciente y orientó a los rescatistas para que pudieran encontrarla.

Sin embargo, desafortunadamente, sus padres, su tío y sus hermanas fueron encontradas sin vida y, tras ese desgarrador desenlace, Luciano Yepes, el hijo de Mario Alberto Yepes, emitió un conmovedor mensaje en sus redes sociales.

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Este fue el conmovedor mensaje de Luciano, hijo de Mario Alberto Yepes, tras la muerte de dos de las trillizas Saavedra en el terremoto

En una historia de Instagram, Luciano Yepes manifestó que tenía la esperanza de que Isabella, que estuvo desaparecida durante varios días, fuera encontrada con vida.

Además, le envió un mensaje de fortaleza a Ana María, la joven de 23 años que sobrevivió.

"Isa, tenía la fe intacta. Ahora estás con Dios, tus papás, tu hermanita y van a ser los angelitos de Ana para siempre, estoy seguro", escribió.

"A Ana la apoyaremos en lo que necesite siempre", añadió.

¿Cuál es el estado de salud de Ana María, la trilliza Saavedra que sobrevivió tras el terremoto en Colombia?

A raíz del derrumbe, a Ana María le cayó una puerta de cedro encima y sufrió una fractura en su pelvis, además de algunas lesiones en su brazo.

En consecuencia, tuvo que ser sometida a un procedimiento quirúrgico y, de acuerdo con lo que se ha conocido, ha evolucionado favorablemente.

Asimismo, se encuentra recibiendo apoyo psicológico debido al fallecimiento de sus familiares.