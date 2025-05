Justin Bieber desata polémica al comentar la portada que protagoniza su esposa

Justin Bieber se ha visto nuevamente involucrado en una polémica al compartir una reflexión sobre la más reciente aparición de su esposa en una reconocida revista de moda, en Estados Unidos. Aunque el comentario fue eliminado, de su respectiva red social, los internautas condenaron las palabras del artista.

La modelo Hailey Bieber es la actual portada de la famosa revista Vogue en Estados Unidos por lo que sus más fieles fanáticos han reconocido dicho logro ya que sería su primera aparición en una edición de su país. No obstante, el intérprete de ‘Get Me’ no se quedó atrás ya que compartió la fotografía oficial de la revista, en su cuenta oficial de Instagram, mientras que la acompañó con una reflexión.

Dentro de sus palabras expresó: “Esto me recuerda cuando Hailey y yo tuvimos una gran pelea. Le dije que nunca estaría en la portada de Vogue”. Seguido de esto, confesó que dichas palabras fueron bastante negativas, de modo que, se sentía arrepentido de haber hecho las afirmaciones.

Sí, lo sé, estuvo muy mal. No sé por qué, pero me sentí tan herido que pensé que tenía que desquitarme. Creo que, con la madurez, uno se da cuenta de que desquitarse no soluciona nada; en el fondo, solo retrasa lo que realmente buscamos: intimidad y conexión, añadió.