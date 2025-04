“Esto tiene que parar”: Justin Bieber denuncia el acoso que vive por parte de paparazis

Justin Bieber ha sido tendencia, durante las más recientes semanas, a causa de las controvertidas polémicas a las que se ha sumado y a la preocupación que ha desatado entre sus más fieles fanáticos.

No obstante, el artista compartió un nuevo video en el que revela detalles de la aparente persecución que vive por parte de un grupo de fotógrafos, quienes lo esperan constantemente en inmediaciones de los lugares en los que se encuentra regularmente.

El intérprete de ‘Get me’ ha vuelto a llamar la atención de millones de sus fanáticos al compartir un clip, por medio de su cuenta oficial en Instagram, con el que logró evidenciar la situación de seguridad a la que se expone diariamente mientras se encuentra transitando por las calles de los Ángeles.

Un grupo de paparazis arribó al lugar en el que se encontraba mientras lo fotografiaron con cámaras, celulares y grandes aros de luz. Por esto, el artista sacó su teléfono móvil para registrar lo que estaba sucediendo. El texto del video va acompañado de la frase “esto tiene que parar”.

El hecho desató la solidaridad por parte de miles de internautas, quienes le hicieron diversas sugerencias para mantener bajo control la situación a la que se enfrenta constantemente.

Seguido del polémico video, Bieber compartió, por medio de las historias de su cuenta en Instagram, un texto en el que expresa su inconformidad con la situación a la que se ve expuesto como figura pública.

También, recalcó que no posee intenciones de mudarse de su ciudad ya que se desató una amplia discusión sobre la urgencia de que el artista cambie su lugar de residencia.

Todos me dicen que me mude de los Ángeles … ¿crees que me van a intimidar para que me vaya de donde mi influencia es más necesaria? Sólo quiero sumergirme en la cultura, aprender de todos y cada uno y ser un defensor del amor y la igualdad.