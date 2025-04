Yina le pidió disculpas a Karina tras los gritos de su familia afuera de La Casa de los Famosos

La tensión en La Casa de los Famosos Colombia sigue creciendo a medida que se acerca la recta final.

En el más reciente episodio, una inesperada cadena de hechos tuvo como protagonistas a Yina Calderón y Karina García, luego de que la familia de la influencer le enviara un fuerte mensaje desde el exterior de la casa.

El reingreso de 'La Jesuu' desató el conflicto

Todo comenzó con el polémico reingreso de 'La Jesuu', quien había sido eliminada hace dos meses.

Su entrada no pasó desapercibida, pues saludó a todos excepto a Yina Calderón, a quien enfrentó directamente con frases como “doble cara” y “o me sacas tú o te saco yo”.

El ambiente se cargó aún más cuando, momentos antes de la prueba de liderazgo —ganada por Emiro Navarro—, se escucharon gritos desde afuera de la casa, lo cual no duró mucho.

Entre las voces, se encontraba la familia de Yina, quienes le pidieron a gritos que se disculpara con Karina, luego de que esta fuera apartada del equipo fuego por supuestamente actuar de forma “individualista”.

Yina reconoce su error y le ofrece disculpas a Karina

Tras los comentarios externos de su familia, Yina reflexionó y decidió hablar directamente con Karina. Aunque dejó claro que no comparte muchas de sus actitudes, admitió que se había equivocado en la forma.

“Sigo pensando que tienes conductas que no están bien para la vida (...) Yo debo una disculpa a ti, no por lo que pienso, sino porque sé que tengo que cambiar”.

Y añadió: "Quiero que te sientas tranquila porque lo que mi familia gritó eso conciso. Estás haciendo las cosas bien (...) Si a alguien le creo es a mi familia, no son mentirosos".

Además, explicó por qué la nominó: “No tenía otra opción. No puedo nominar a Melissa, Emiro no había pisado la placa y no tenía nadie de agua”. Y añadió que confía plenamente en lo que dice su familia: “Si a alguien le creo es a ellos, no son mentirosos”.

La respuesta de Karina fue contundente pero conciliadora: “Yo confío en usted, pero usted tiene que creer en mí, Yina. No dude que estoy con usted hasta el final”.

