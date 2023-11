Justin Timberlake fue visto de vacaciones en México: ¿Estaría huyendo del 'hate' tras las declaraciones de Britney Spears?

El pasado martes 24 de octubre, la princesa del pop, Britney Spears, publicó su libro autobiográfico 'The Woman in Me', en el cual hizo varias revelaciones sobre los momentos más difíciles que tuvo que pasar durante su carrera artística y el deterioro de su salud mental.

La artista hizo fuertes confesiones en contra de su padre, quien tomó su custodia legal y la privó de tomar sus propias decisiones durante mucho tiempo, y contra algunas de sus exparejas, entre ellos, su colega Justin Timberlake.

¿Justin Timberlake está huyendo de la polémica?

Luego de las impactantes revelaciones de la intérprete de 'Toxic' en su nuevo libro, Timberlake habría decidido escapar del "hate" y refugiarse en México. Según los medios locales, el cantante ha emprendido un viaje a Cabo San Lucas, en busca de un respiro de la fuerte reacción negativa del público.

El reconocido diario local Page Six fue el primero en informar sobre el presunto escape del cantante, quien habría optado por alejarse de Los Ángeles y buscar tranquilidad en México.

Imágenes publicadas por el medio Daily Mail capturaron el momento en que el exintegrante de NSYNC llega a Cabo San Lucas, luciendo una camiseta blanca, pantalones deportivos grises y una gorra de béisbol a juego. Además, sonrió mientras descendía del avión privado, llevando a su hijo menor, Phineas -de 2 años-, en brazos.

De acuerdo con los informes, esta visita a México es parte de unas vacaciones en familia, ya que tanto su esposa, Jessica Biel, como su hijo mayor, Silas, de 8 años, también estarían en la zona. La elección de México como destino sugiere que el cantante busca un refugio lejos de las críticas y el escrutinio mediático, aunque hasta el momento no ha confirmado esta información.

Justin Timberlake and Jessica Biel in Cabo San Lucas, Mexico, 11/01/2023 pic.twitter.com/AyEYDspR37 — TimberBiel Pics (@TimberBielPics) November 1, 2023

¿Qué dijo Spears en contra de Timberlake?

La razón clave detrás de esta huida serían las revelaciones de Britney Spears en su libro titulado 'The Woman in Me'. La princesa del pop ha compartido detalles impactantes sobre su relación pasada con Timberlake, incluyendo un supuesto aborto que el cantante la habría obligado a tener.

Además, Spears habló sobre el desinterés de Timberlake durante esos momentos difíciles, cuando ella presuntamente estuvo en el hospital varios días, los desplantes que vivió a su lado y sus presuntas infidelidades, causándole ansiedad y deterioro emocional.

Las redes sociales estallaron con fuertes críticas hacia el intérprete de 'SexyBack' después de la publicación de estas revelaciones en el libro. Como resultado, el cantante ha desactivado la sección de comentarios en su cuenta de Instagram debido a la gran cantidad de comentarios negativos y críticas recibidas.

La historia de Justin Timberlake y Britney Spears continúa generando un gran interés en el mundo del entretenimiento, y desde las revelaciones de Spears, se ha destacado la importancia de la salud mental y el bienestar emocional de las celebridades que enfrentan una constante presión mediática y pública.