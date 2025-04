"Lo más justo es que se fuera Altafulla": Karina García rompió el silencio tras expulsión en La Casa de los Famosos

Andrés Altafulla fue expulsado de La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la noche del 23 de abril. Esto debido a que Emiro Navarro utilizó un poder en contra de él.

Sin embargo, el cantante aún no ha quedado eliminado de la competencia porque el que toma la decisión es el público. Por lo tanto, se encuentra en el 'loft', mientras que los televidentes terminan de votar si debe quedarse o irse de manera definitiva.

Cuando Emiro Navarro tomó la decisión, todos los participantes de La Casa de los Famosos quedaron 'en shock' y Karina García, que había iniciado un amorío con Andrés Altafulla, rompió en llanto.

No obstante, ni el cantante ni la modelo quedaron teniéndolo algún rencor a Emiro. De hecho, Karina García habló en las últimas horas de lo sucedido y afirmó que entendía perfectamente el argumento del creador de contenido y que ella también hubiese tomado la misma decisión.

¿Por qué Karina García afirmó que Andrés Altafulla debía ser el expulsado de La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Frente a las cámaras de La Casa de los Famosos Colombia 2025, Karina García reconoció que se encontraba muy dolida por la salida de Altafulla y aseguró que desde el principio lo percibió como una persona especial debido a que siempre la hizo sentir bien y segura.

No obstante, también hizo énfasis en que ella hubiera tomado la misma decisión porque el cantante fue el último participante que se unió a la competencia.

"Me dolió mucho y yo sé que quizá haya persona que me juzguen mal y que no les haya agradado lo poco que tuve con él, pero yo me sentía muy bien. Desde que ese niño llegó a esta casa ocurrió algo sin planear y lo único que hacía era brindarme alegría y me daba cosas muy bonitas. Fue muy poquito tiempo y me dio mucha nostalgia", inició afirmando Karina García.

"Entiendo perfectamente que la decisión de Emiro era demasiado difícil. Obviamente, no iba a expulsar a una persona que lleva acá tres meses dándola toda y sufriendo porque aquí se viven todas las emociones y se tienen muchos aprendizajes. Lo más justo para él y la mayoría de los compañeros es que se fuera Altafulla", añadió la modelo.

Asimismo, cuando Emiro Navarro ingresó a la habitación 'fuego' a calmarla y darle ánimo en la noche del 23 de abril, Karina García le dijo que se quedara tranquilo, que sabía que no había actuado de mala manera y que ella hubiera tomado la misma decisión por la antigüedad de los demás participantes.

Karina García también reconoció que está muy dolida por la nominación de Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Obviamente, también me dolió un montón la nominación de Yina. Trato de entenderlo, pero en este momento estamos sin hablarnos. Yo no he sido desleal con ninguna de mis compañeras porque o si no eso ya se hubiera mostrado en el cine", aseguró Karina García.

"Yo respeto a todas por igual, soy muy buena amiga y soy una mujer coqueta, por eso cuando yo le dije a Altafulla que me protegiera, fue de una manera de 'macho' a su 'hembra', pero no hablé nada del juego ni de una salvación", concluyó la modelo en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Recuerde seguir La Casa de los Famosos Colombia 2025 en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.