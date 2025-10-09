CANAL RCN
Karina García causa revuelo tras aparecer en las pantallas de Times Square | VIDEO

A través de redes sociales, se viralizó un video de Karina García apareciendo en Times Square, generando varias reacciones de sus fans.

Karina García
Foto Canal RCN-Freepik

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
02:52 p. m.
Karina García sorprendió a todos sus seguidores tras aparecer en Times Square.

¿Cuál es el video de Karina García en Times Square?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia realizaba una transmisión en vivo en TikTok cuando recibió una noticia inesperada, pues su imagen apareció en las pantallas de Times Square, en Nueva York.

El hecho la tomó completamente por sorpresa. Incluso, el video fue titulado como “Karina en las pantallas de Times Square”.

Tan emocionada quedó con la noticia que comentó que le gustaría viajar a Estados Unidos para verse en las icónicas pantallas de la Gran Manzana.

¿Cuál fue la reacción de Karina García tras el aparecer en las pantallas de Times Square?

La reacción de la modelo no tardó en llegar, y de inmediato recordó su etapa en la ciudad de Nueva York.

Según contó la antioqueña, vivió allí con el propósito de salir adelante y cumplir con todas sus obligaciones.

También aprovechó para agradecer a sus seguidores por el apoyo incondicional y los mensajes de cariño que siempre le han enviado, pues tras salir del reality, nunca imaginó que recibiera tanto apoyo de sus fanáticos.

¿Cómo se está preparando Karina García para su evento de lucha?

A través de redes sociales, la paisa ha compartido distintos momentos de su entrenamiento para su lucha de boxeo llamado 'Stream Fighters'. Recordemos que este evento se realizará en octubre, allí participará Yina Calderón y Andrea Valdiri.

Por un lado, confesó que ha sido un proceso muy difícil, ya que requiere preparación tanto mental como física, y está dando lo mejor de sí para alcanzar su meta.

Por otro, aseguró que, su único objetivo es continuar con su preparación y seguir cumpliendo con sus metas profesionales.

