CANAL RCN
Tendencias

Karina García reveló la millonaria cifra que gana mensualmente: sin tapujos lo confesó

Karina García habló sin tapujos y contó cuánto dinero gana al mes. La modelo antioqueña reveló la millonaria cifra.

Foto: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
06:44 a. m.
El mundo del entretenimiento digital no deja de sorprender con las exorbitantes cifras que manejan sus protagonistas. En una reciente entrevista con la presentadora Eva Rey, la famosa creadora de contenido Karina García reveló cuánto dinero factura cada mes, una confesión que dejó a sus seguidores y a la opinión pública.

La exconcursante de La Casa de los Famosos Colombia puso al descubierto la millonaria suma que puede llegar a ganar en un solo mes, demostrando el lucrativo negocio que se ha convertido el manejo de redes sociales para las celebridades.

Karina García contó cuánto dinero puede ganar al mes

Karina García, reconocida por su particular personalidad, admitió que sus ingresos son variables y dependen directamente de las campañas publicitarias que concrete.

Sin embargo, no dudó en dar un ejemplo concreto: "Desde que salí de La Casa hubo un mes que nos hicimos casi 600 millones de pesos".

Esta impactante cifra no es producto del azar, ya que la 'influencer' enfatizó ser "súper juiciosa" con sus finanzas, invirtiendo de manera constante en su propia empresa y en otros proyectos para seguir construyendo su patrimonio.

La revelación ha servido para ilustrar el potencial económico que se esconde detrás de la pantalla.

Karina García y Altafulla: el amor y las finanzas de una pareja de famosos

Más allá de su éxito profesional, la entrevista también arrojó detalles sobre su vida personal y su relación con el cantante Altafulla.

La 'influencer' confesó que, a pesar de estar en una relación, no tienen conversaciones sobre sus respectivos ingresos.

"No hablamos de eso, él con sus finanzas, yo con las mías", señaló García, dejando claro que cada uno es responsable de su propio dinero. La revelación de Karina García sobre su vida financiera confirma la independencia que caracteriza su relación.

Del mismo modo, la creadora de contenido se encuentra en medio de una intensa preparación física, ya que se enfrentará a la mexicana Karely Ruiz en un combate de boxeo que se celebrará en Bogotá.

Este nuevo desafío demuestra la versatilidad de la paisa, quien busca ampliar su carrera más allá de las redes sociales.

