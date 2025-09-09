Karina García se sincera y revela la profesión que ejerció antes de ser famosa

Los internautas han catalogado a Karina García como una de sus creadoras de contenido favoritas, pues después de su participación en La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, la mujer ha obtenido importantes reconocimientos que la han llevado al estrellato nacional.

Por esto, algunos de sus más fieles fanáticos se han interesado por conocer algunos detalles inéditos de su vida como la profesión que ejercía antes de llegar a las cámaras y lentes.

¿Cuál era la profesión de Karina García?

La modelo antioqueña sorprendió a sus más fieles fanáticos al revelar, por medio de una reciente entrevista para el podcast ‘Desnúdate con Eva Rey’, algunos detalles inéditos y poco conocidos de su vida e historia.

Según el testimonio de la mujer, su pasado laboral se remonta a una historia complicada ya que manifestó padecer de persecución por parte de sus compañeras de trabajo, pues la mujer se desempeñaba como enfermera en un centro médico.

Pese a los grandes esfuerzos a raíz de los pesados turnos que debía cumplir, el ambiente laboral al que estaba sometida no logró llenar sus expectativas.

“Lo que me hicieron en el hospital fue horrible… siento que es algo que me ha perseguido toda la vida y yo le pregunto a Dios por qué las mujeres tienen ese recelo conmigo. En el hospital me hacían cosas fuertes… me escondían las ampolletas, me botaban los medicamentos… era muy fuerte”, explicó García.

Aunque también reveló que dentro de sus metas pasadas se encontraba ser doctora especializada en neurocirugía, dicho objetivo se desvaneció ya que actualmente se encuentra enfocada en su empresa de ropa deportiva y su marca personal.

Karina García revela si está enamorada de Altafulla

Otro tema de conversación con la española correspondió al viral asunto sobre su relación con Andrés Altafulla, pues en las semanas más recientes se llegó a rumorar que la pareja había culminado su vínculo sentimental.

Sin embargo, la antioqueña manifestó que actualmente se encuentra enamorada, pese a que posee cinco meses de relación con el barranquillero.

Así mismo, exaltó el gran vínculo que el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2025 ha desarrollado con sus hijos por lo que denominó dicha cercanía como “genuina” entre sus hijos y el cantante.