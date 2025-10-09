CANAL RCN
Tendencias

Finalista de MasterChef Celebrity fue hospitalizada y causa preocupación a sus fans

La actriz Daniela Tapia, finalista de MasterChef Celebrity, generó intriga tras compartir una fotografía desde la clínica.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
09:52 a. m.
Daniela Tapia, exparticipante de MasterChef Celebrity 2023, preocupó a todos sus seguidores con su estado de salud.

¿Por qué Daniela Tapia preocupó a sus seguidores?

La actriz compartió a través de sus redes sociales que fue hospitalizada de urgencia en las últimas horas.

En su cuenta de Instagram, publicó una fotografía de una habitación del hospital, conectada con oxígeno y equipos médicos.

Hola a todos. Estoy muy bien gracias a Dios, a mi doctor y seres amados que me han acompañado en cada instante!!! Cuando sea el momento les cuento todo, esta historia debe ser contada.

En el mensaje relata que se encuentra estable y que ha recibido mensajes de apoyo por parte de colegas y seguidores, quienes le desean una pronta recuperación.

 

¿Cuál es la enfermedad que tiene Daniela Tapia?

No es la primera vez que la salud de Daniela preocupa a sus seguidores. En 2023, la actriz reportó estar Tel Aviv, ciudad de Israel, donde percibió los ataques aéreos del conflicto entre Israel y Palestina.

En esa ocasión, debió resguardarse en un búnker para protegerse de los bombardeos y ataques. Tras ese suceso, la actriz compartió todos los detalles y momentos de angustia.

Por el momento, la finalista de MasterChef Celebrity, no ha revelado detalles de su intervención.

¿Cómo fue la participación de Daniela Tapia en MasterChef Celebrity 2023?

Daniela Tapia se destacó en la cocina más importante de Colombia con sus distintas preparaciones y técnicas, tanto así que llegó a la final de la temporada del 2023.

A través de redes sociales, ha compartido momentos de su vida y detalles sobre sus proyectos personales. Hay que destacar que estuvo en la producción de 'Leandro Díaz', donde se destacó por su papel de Magdalena Malagón.

Por el momento, la actriz cubana compartirá más detalles de su vida y los seguidores estarán a la expectativa sobre su estado de salud.

