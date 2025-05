¿Karina García puede enfrentar serios problemas por mencionar a Blessd? La modelo rompió el silencio

Karina García, una de las exparticipantes que más apoyo recibió del público en La Casa de los Famosos Colombia 2025, confesó en el reality que tuvo un amorío durante tres años con Blessd, el icónico cantante de reguetón.

Sin embargo, al artista le incomodaron esas declaraciones e, incluso, en redes sociales indicó que no estaba de acuerdo con que lo estuviera mencionando recurrentemente y que podría haber consecuencias.

Tras ese pronunciamiento, en una reciente entrevista que Karina García le concedió a Dímelo King, la modelo se animó a hablar del tema y reveló si a su equipo le llegó alguna reclamación por mencionar a Blessd en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Karina García aseguró que tiene restricciones para mencionar a Blessd, el cantante de reguetón

En medio de la entrevista con Dímelo King, Karina García aseguró que solo iba a responder porque lo consideraba un amigo. Asimismo, puntualizó que le parecía chistoso que se dijera que ella vivía hablando de Blessd cuando la realidad era que los otros participantes eran los que lo mencionaban todo el tiempo.

"La verdad, yo no quiero problemas con nadie y no me interesa, pero esto me parece muy chistoso y me da mucha risa. Allá se vive una realidad demasiado alterada y las veces que lo mencioné creo que fueron dos o tres y nunca fue porque yo lo quise, sino que todo el tiempo me lo mencionaban y yo trataba de evadir el tema porque soy una persona que sé respetar y él lo sabe", indicó Karina García.

"A mí no me interesa hacerle daño a nadie y más ahora que me mandaron documentos en donde no puedo mencionar el nombre, como si yo viviera hablando de él. Son documentos que le llegaron a mi equipo de trabajo y a mí me da risa porque él no es el centro de mi vida", agregó la modelo paisa.

Sin embargo, explicó que prefiere acatar la medida porque no quiere pagar multas ni llegar a tener algún tipo de problema judicial en el futuro.

"No voy a mencionar a nadie porque, de pronto, no sé, me ponen a pagar una multa y prefiero esa platica para viajar por el mundo e invertirla en mí. O, de pronto, hasta me mandan a la cárcel. Mejor cambiemos de tema porque eso no me importa", concluyó Karina García.

Karina García podría regresar a La Casa de los Famosos Colombia 2025

La Casa de los Famosos Colombia 2025 está en su recta final y los participantes que siguen en competencia tendrán que escoger a unos 'jefes de campaña' que les ayuden a sumar apoyo.

En medio de esa coyuntura, Andrés Altafulla manifestó que su primera opción es Karina García, pero falta que esa decisión se haga oficial.

