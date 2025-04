Blessd arremetió contra Karina García tras el inicio de su romance con Andrés Altafulla

Karina García, la participante de La Casa de los Famosos Colombia, ha revelado dentro del reality que tuvo un amorío con Blessd, el reconocido reguetonero, durante un lapso de tres años.

Según la modelo paisa, ella estuvo muy interesada en el artista, pero él se le acercaba durante un tiempo y luego decía alejarse. Por lo tanto, la famosa ha manifestado que ese vínculo afectivo la hizo sufrir y que decidió alejarse.

Tras esas afirmaciones, Blessd les ha recomendado a sus seguidores que no crean todo lo que otras personas hablan de él, aunque no se ha centrado en dar explicaciones.

Sin embargo, luego de que Karina García decidió iniciar una aventura con Andrés Altafulla en La Casa de los Famosos Colombia 2025, el reguetonero se pronunció nuevamente a través de su cuenta de X y arremetió contra la modelo paisa.

¿Qué fue exactamente lo que escribió Blessd en las últimas horas? Entérese de todos los detalles aquí en Noticias RCN.

Blessd le envió un fuerte mensaje a Karina García, que lo ha mencionado en La Casa de los Famosos Colombia 2025

"Ya están viendo que no todo lo que alguien dice en un programa es verdad. Ya es hora de que me suelte y deje de estar hablando de mí. Hasta sueñan conmigo, hablan de mí todos los días y uno aquí tranquilo", inició escribiendo Blessd en su cuenta de X.

"Un mundo de fantasías. Qué falta de respeto y ya está llegando el momento de tomar cartas en el asunto. Me he callado mucho", complementó.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Karina García de Blessd en La Casa de los Famosos Colombia 2025?

Karina García, en una conversación con 'La Toxi Costeña', reveló que conoció al reguetonero después de que terminó la relación con el papá de su hijo.

"Duré tres años y fueron muy intensos, demasiado. Cuando yo lo conocí estaba soltero, pero después él terminaba con la novia, estaba conmigo y yo lo recibía porque estaba muy tragada", afirmó la modelo paisa.

"Él también me decía te amo. Yo no sé qué fue, pero fue algo intenso. Esa relación también me hizo sufrir mucho", concluyó.