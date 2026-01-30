CANAL RCN
“No me ataquen más”: Karina García rompe el silencio y habla sobre su pasada relación con Altafulla

La modelo se sinceró sobre los comentarios que sigue recibiendo sobre su pasada relación con el barranquillero.

Foto: Canal RCN

enero 30 de 2026
04:00 p. m.
No cabe duda de que Karina García ha logrado obtener un amplio reconocimiento en el país a raíz de su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia y su mediática relación con el cantante Andrés Altafulla.

Sin embargo, tras su ruptura sentimental, los internautas han creado serios debates sobre la nueva vida amorosa que ambos llevas, pues, en las semanas más recientes, la antioqueña ha estado vinculada con un famoso artista colombiano.

Karina García habla sobre Andrés Altafulla

La famosa creadora de contenido ha sorprendido a sus seguidores al participar en el formato ¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos? como una de las panelistas del formato. Dicho espacio ha generado amplios temas de discusión sobre los acontecimientos de la nueva temporada por lo que Karina ha tenido la oportunidad de dar su opinión, mientras que se comunica con sus fanáticos.

Sin embargo, en las horas más recientes, la mujer tuvo la oportunidad de responder a una de las inquietudes más presentes entre sus seguidores ya que, según sus comentarios, suele recibir constantes ataques por parte de personas que todavía cuestionan el fin de su relación con el barranquillero.

Fue así como Karina rompió el silencio y decidió enviar un contundente mensaje a los internautas para darle fin a las especulaciones sobre el vínculo que, según sus palabras, finalizó hace cinco meses.

“Yo vivo muy agradecida con el team ‘Karifulla’ por todo el apoyo que le dieron tanto a Andrés como a mí cuando éramos pareja. Pero ustedes tienen que entender que las parejas terminan… yo no me estoy burlando de nadie, pero les pido que no me ataquen más ya que él tiene su vida y yo la mía… soltemos”, explicó.

Así mismo, manifestó que ella ha “guardado silencio” sobre las causas reales detrás de la mediática ruptura por lo que invitó a todos los internautas a darle fin a la polémica situación que, según ella, ya tuvo fin.

Críticas a Karina García por su vínculo con Kris R

Por otro lado, la cercanía que la modelo ha protagonizado con el famoso cantante ya ha generado una gran polémica ya que algunos usuarios han manifestado que la mujer se habría tomado un tiempo corto para iniciar su nueva relación sentimental.

No obstante, pese a todos los comentarios, la mediática pareja ha protagonizado más encuentros públicos que han llamado la atención de sus fanáticos y los medios de comunicación.

