Así se prepara la banda de Yeison Jiménez para tocar en El Campín este sábado 31 de enero

Colombia entera sigue llorando y recordando a Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado 10 de enero, junto a parte de su equipo de trabajo, en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

La devastadora noticia, que tiene a millones de fanáticos en duelo, se dio en el marco de la preparación del que sería su segundo concierto en el mítico Campín de Bogotá, pues el caldense logró convertirse, el pasado 26 de julio, en el primer artista del género regional colombiano en llenar semejante escenario.

Por esto, su banda, equipo de trabajo, familiares y fanáticos ya se han tomado las redes sociales para honrar una vez más la memoria del cantante que recibirá un nuevo homenaje en este estadio y cumplirá su segunda promesa.

Banda de Yeison Jiménez cantará en el Campín

La notificación de sus familiares, más que un comunicado, fue una invitación a sus fieles fanáticos a honrar el legado y memoria de Yeison Jiménez, quien cantó con el corazón hasta su último día de vida. Por esto, Bogotá se prepara una vez más para hacer historia y cumplirle al caldense por medio de ‘Mi promesa 2 Tour 2026’.

Por esto, su banda oficial compartió, por medio de las redes sociales del cantante, detalles de su preparación para la segunda jornada musical.

“Siento que este compromiso que tenemos es muy importante, no solamente como banda y agrupación, sino como una familia que somos ahora que se fue Yeison”, manifestó uno de los músicos.

Así mismo, exaltaron la importancia de este sueño que no solo fue construido por el intérprete de ‘Ya no mi amor’ ya que dicho anhelo individual logró vincular a un amplio equipo de artistas y músicos que soñaron junto al caldense.

“Es un homenaje al gran Yeison Jiménez y a su equipo de trabajo. Era un sueño tanto de él como de nosotros y es una oportunidad especial para hacerlo sentir el número uno que es, que fue y que seguirá siendo”, explicó otro de sus músicos.

Finalmente, hicieron una especial invitación para que todos los fanáticos se unan en una sola voz este sábado 31 de enero y canten con el corazón las canciones del inolvidable Yeison.

“El sueño del aventurero se honra y este 31 de enero le cumplimos. Los esperamos allá, vamos a cantar la música de Yeison, van a haber invitados especiales y vamos a terminar este homenaje por el patrón, por Yeison Jiménez”.

Invitados confirmados para ‘Mi promesa 2’

Por otro lado, ya fueron confirmados algunos de los artistas que participarán en el concierto de este sábado 31 de enero. Varios de estos son: Natalia Jiménez, Pasabordo, Andy Rivera y Alex Campos.