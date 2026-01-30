CANAL RCN
Deportes

Hernán Torres envió contundente mensaje a hinchas de Millonarios en su despedida

Hernán Torres se despidió de los hinchas de Millonarios con “el corazón dolido” por la manera en que se dio su salida.

Hernán Torres
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

enero 30 de 2026
01:16 p. m.
El ciclo de Hernán Torres en Millonarios llegó a su fin el pasado miércoles, luego de una serie de resultados adversos que marcaron un arranque complicado de temporada. El entrenador, quien había asumido el cargo en agosto de 2025, utilizó las redes sociales oficiales del club para despedirse de la hinchada ‘embajadora’, dejando un mensaje cargado de emotividad y gratitud hacia una institución con la que mantiene un vínculo histórico.

La salida del técnico ibaguereño cerró un proceso corto, condicionado por la presión deportiva y la necesidad inmediata de resultados. A pesar de la brevedad de su segunda etapa al frente del equipo capitalino, Torres dejó claro que su trabajo estuvo enfocado en la construcción de un proyecto que, según su visión, requería tiempo y continuidad para consolidarse.

Un regreso marcado por la historia y la exigencia

Hernán Torres no es un nombre más en la historia de Millonarios. Su figura está profundamente ligada al título de Liga conseguido en 2012, cuando el club rompió una sequía de 24 años sin campeonatos. Por eso, su salida genera un impacto especial entre los aficionados, quienes recuerdan con cariño aquel logro que marcó a toda una generación.

En su mensaje de despedida, el entrenador expresó el peso emocional que tuvo para él este nuevo adiós. “Llegué a este club en dos momentos difíciles. En el primero, juntos rompimos un hechizo de 24 años. En este segundo les aseguro que trabajé con el alma para sembrar y construir algo que, estoy convencido, va a dar frutos. Esta vez no fue para mí, pero siempre será para ustedes y para el club”.

Un mensaje que tocó a la hinchada ‘embajadora’

Torres también resaltó el acompañamiento de la afición durante su proceso y reconoció la exigencia como parte del ADN del club. “Me voy con el corazón dolido, pero con el alma grande por haber vuelto a sentir a la hinchada más grande de Colombia. Gracias por el respaldo, por la exigencia y por el amor a estos colores”, escribió.

Finalmente, dejó una frase que resume su sentimiento hacia Millonarios: “Siempre seré un general dispuesto a darlo todo por la causa de Millonarios”. Un mensaje que generó múltiples reacciones entre los hinchas y que refuerza el lazo entre el técnico y una institución que, más allá de los resultados, sigue marcando su carrera.

