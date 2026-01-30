Importantes variaciones del dólar en Colombia: así cerró enero de 2026

El mercado cambiario cerró enero de 2026 con movimientos moderados para el dólar en Colombia, en una jornada que marcó el último día hábil del mes.

Aunque durante la sesión se registraron momentos de volatilidad, la divisa terminó mostrando un comportamiento estable, influenciado por el contexto internacional y la cautela de los inversionistas.

Así cerró el dólar en el último día hábil de enero de 2026

En la jornada de este viernes 30 de enero de 2026, el dólar cerró en $3.671,21, lo que representó un alza de $9,31 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para el día se ubicó en $3.661,29.

Durante la sesión, la divisa alcanzó un mínimo de $3.638 sobre las 10:30 de la mañana y tocó un máximo de $3.700, reflejando las variaciones propias de un mercado activo.

Pese a ese repunte frente a la TRM, el balance diario fue a la baja. La cotización del dólar en Colombia registró una disminución de $4,68, equivalente a un descenso del 0,13 % frente al día anterior.

Balance del dólar al cierre de enero de 2026

Al observar el comportamiento mensual y anual, el panorama muestra una tendencia de corrección en el precio de la divisa.

Comparado con el mismo día del mes anterior, el dólar se redujo un 1,23 %, es decir, $45,68 menos, mientras que frente al mismo día del año pasado la caída fue más pronunciada: 12,74 %, lo que equivale a $534,31.

Estos datos confirman que enero cerró con un dólar más bajo frente a periodos anteriores, aunque con jornadas puntuales de presión alcista.

El comportamiento del mercado deja como conclusión un mes marcado por la estabilidad relativa, pero con la mirada puesta en lo que ocurra en febrero, cuando nuevas decisiones económicas podrían volver a mover la balanza.