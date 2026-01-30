CANAL RCN
Esta es la historia de John Valdez, el hombre que fue premiado por la reconocida marca colombiana

El peluquero de 73 años que actualmente reside en Barranquilla, en los recientes días ha conquistado las redes sociales.

enero 30 de 2026
03:57 p. m.
Noticias RCN conoció detalles de la historia de superación de un peluquero barranquillero de 73 años que en los recientes días ha conquistado las redes sociales y llamado la atención de una de las marcas más emblemáticas de Colombia.

La historia de John Valdez el hombre más buscado en redes por Juan Valdez

Se trata de Miguel Ángel Balaguera Jaimes, conocido ahora como ‘John Valdez’, un hombre que pasó de recorrer las calles de Barranquilla en bicicleta vendiendo café a convertirse en una celebridad local tras un ingenioso homenaje a la tradicional marca colombiana Juan Valdez.

Balaguera es un peluquero profesional con casi 50 años de experiencia en su oficio. "Yo soy peluquero profesional, yo tengo casi 50 años de ser peluquero, pero esa profesión la cogí aquí en Barranquilla. Yo vine de Bucaramanga a prestar el servicio militar acá", relató el protagonista de esta historia.

Sin embargo, la pandemia de Covid-19 transformó radicalmente su vida y lo obligó a buscar alternativas para subsistir.

“Vino la pandemia, se me complicó todo porque la peluquería se cayó totalmente. Lo que yo hice fue ponerme a vender tinto cuando ya nos dejaron salir y empezar a luchar, a tener algo para pagar, porque seguía pagando arriendo y sigo pagando arriendo”, explicó.

Lo que distinguió a este emprendedor de otros vendedores ambulantes fue su creatividad. Balaguera adoptó el nombre de ‘John Valdez’ y diseñó un uniforme blanco casi idéntico al de la reconocida marca.

Este detalle, lejos de pasar desapercibido, capturó la atención de miles de personas en redes sociales y eventualmente de la propia compañía.

La viralización de su historia provocó que Juan Valdez lo buscara personalmente. En un emotivo encuentro, la empresa decidió obsequiarle todos los implementos necesarios para garantizar una mayor productividad en su emprendimiento.

Este reconocimiento celebró su ingenio, creatividad y la incansable labor de mantener viva la tradición del café colombiano.

