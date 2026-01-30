Nueva estatua de Radamel Falcao en Santa Marta: es viral en las redes

Santa Marta rinde un nuevo tributo a su hijo ilustre. Este 30 de enero de 2026, se hizo tendencia la reciente instalación de una obra dedicada a Radamel Falcao García, máximo goleador histórico de la Selección Colombia.

La pieza, que busca exaltar la disciplina y los logros del delantero samario fue ubicada en el sector de Bahía Concha, específicamente en el Centro Recreacional 3001, donde locales y turistas ya pueden apreciar el monumento.

La iniciativa surgió como un reconocimiento a la impecable trayectoria del "Tigre", quien ha llevado el nombre de Santa Marta a los escenarios más importantes del fútbol mundial.

El autor de la obra es el escultor Roberto Mictil, quien explicó que el diseño busca capturar una esencia estilizada del deportista, alejándose de los moldes tradicionales para ofrecer una interpretación artística única en metal.

Escultura de Falcao en Bahía Concha, Santa Marta

La escultura destaca por su resistencia a las condiciones climáticas de la zona costera. Según los datos técnicos, la pieza tiene una altura de 1,70 metros y un peso aproximado de 195 kilogramos.

Estas dimensiones permiten una interacción cercana con los visitantes, quienes han acudido masivamente al lugar para registrar el momento en sus redes sociales.

En cuanto a su fabricación, Mictil utilizó hierro con un acabado patinado en óxido de cobre, una técnica que otorga una coloración característica y protege la estructura de la corrosión marina.

En el pedestal de la obra, una placa conmemorativa detalla la autoría y el propósito del monumento, reafirmando el compromiso de la ciudad con la preservación del legado de sus figuras deportivas más influyentes.

Escultura de Falcao es conversación en las redes

Desde su develación, la estatua ha generado un alto volumen de interacciones en plataformas digitales. Si bien el estilo artístico ha suscitado diversas opiniones entre los internautas debido a la representación de Falcao, la obra ha cumplido su objetivo de poner el foco en la carrera del futbolista.

Para muchos seguidores, este tipo de gestos fortalece la identidad regional y promueve el turismo en sectores como Bahía Concha.

Autoridades locales y promotores culturales coinciden en que, más allá de los debates estéticos, lo fundamental es el mensaje de gratitud hacia un atleta que ha servido de inspiración para las nuevas generaciones de futbolistas en el país.