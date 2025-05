¿Está enamorada?: Karina García aclara sus sentimientos hacia Andrés Altafulla

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, se encuentran atravesando por una semana llena de sorpresas y reencuentros. Sin embargo, el ‘Jefe’ aún tiene preparadas algunas sorpresas para los participantes que se mantienen en la competencia.

Tras la confirmación del reingreso temporal de Karina García, los internautas han viralizado una serie de cuestionamientos sobre su vínculo con Andrés Altafulla, quien aún se mantiene en la competencia. De esta manera, la modelo tuvo la oportunidad de dar una entrevista para el programa Buen día, Colombia en donde ofreció algunas declaraciones inéditas.

Sin embargo, García tomó un espacio para sincerarse y hablar sobre los sentimientos que posee por el cantante, de modo que, explicó que, aunque no se siente enamorada, existe una atracción importante entre los dos.

Yo sería muy mentirosa si digo que estoy enamorada porque realmente el amor es algo que se construye, pero sí me gusta, me siento súper bien con el y siento cosas lindas pero enamorada no, agregó.