¡Visita en La Casa de los Famosos! Así reaccionaron todos ante el ingreso de Karina García

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia ya completaron 101 días dentro del reality más famoso y popular del país. Sin embargo, los problemas, las peleas, los complots y las dudas han invadido a todas las celebridades, quienes solo por esta semana tendrán el beneficio de cantar sus votos antes de la nominación.

Sin embargo, un nuevo giro inesperado fue implementado por parte del ‘Jefe’ ya que este decidió que era buena idea que Karina García no solo ingresara a la casa para dirigir la dinámica del juicio, sino también para habitar por unos días dentro del juego.

Reacciones al ingreso de Karina García

La jornada de nominación culminó y, antes de que los presentadores dieran los resultados, la voz del ‘Jefe’ detuvo la continuidad de la dinámica al congelarlos a todos. El silencio se apoderó del lugar, pero la entrada de Karina García se llevó todas las miradas al informarse que la antioqueña iba a estar por unos días.

Su llegada causó gran emoción en algunos y neutralidad en otros, pues Mariana Zapata decidió continuar con sus actividades de la noche al alejarse del grupo en el que estaba García.

El recorrido por el lugar estuvo a cargo de Valentino, Alexa, Beba y Aura, quienes le mostraron todo el recinto a la mujer.

Juan Palau volvió a La Casa de los Famosos

Por otro lado, los participantes se llevaron una amplia sorpresa al iniciar la más reciente gala ya que no contaron con la visita por parte de Juan Palau, exparticipante de la temporada, quien llegó a la casa con flores para todas las mujeres del reality.

Su aparición causó gran furor ya que el actor decidió improvisar una canción con la que expresó un mensaje de admiración a los nueve famosos que siguen en el juego y la importancia de no olvidarse de los valores y las raíces de cada uno.

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Nominación en La Casa de los Famosos

No cabe duda de que la más reciente nominación ha generado gran impacto entre todos los famosos, quienes manifestaron su inconformidad con las estrategias construidas en los últimos días.

Uno de los momentos más discutidos fue cuando varios jugadores llenaron el recipiente de Mariana ya que la mayoría de los integrantes del grupo tormenta acordaron en nominar a la antioqueña.