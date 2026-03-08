¿Momento incómodo?: Karina García le manifiestó a Sara Uribe que el padre de su hijo “es feo”

Sara Uribe y Karina García se han convertido en las favoritas del público de ‘¿Qué hay pa’ dañar en La Casa de los Famosos?’, el formato en el que Néstor Parra, Roberto Velásquez y Karina García se disponen a comentar todo lo que ocurre dentro del exitoso reality del Canal RCN y sus jugadores.

Sin embargo, en los más recientes programas, también se ha contado con la presencia de Sara Uribe, quien también se ha unido a la conversación sobre los hechos más polémicos dentro del juego.

¿Qué dijo Karina García sobre las parejas de Sara Uribe?

El tema de conversación se dirigió a las parejas que se han conformado dentro del juego, pues exaltaron varios de los acercamientos que han existido entre Mariana Zapata con Eidevin y Alejandro Estrada con Yuli Ruíz. Sin embargo, García hizo énfasis en su conducta ante un hombre que le guste ya que afirmó que dio su primer beso en el juego al segundo día.

El tema cambió ya que ambas famosas comenzaron a hablar sobre la importancia que cada una de la a la apariencia física de los hombres con los que han sostenido una relación sentimental. Sin embargo, Karina manifestó que su compañera tenía gustos distintos al considerar que sus parejas habían sido “feos”.

“Yo te voy a decir una cosa amiga y es que a Sara le gustan los feos. Pero los maridos de Sara han sido feos, ella sabe… el papá del hijo es feo y con todo el respeto a usted que me está viendo. Daniel Calderón, te amo, pero Daniel es más bien regular. Te dejé sin argumentos Sara”, manifestó la mujer.

Por supuesto, la reacción de la mujer no se hizo esperar. Pese a que no mencionó mayores detalles, Uribe decidió reír ante los comentarios que su compañera estaba realizando sobre su vida personal.

Karina García habló sobre sus exparejas de La Casa de los Famosos

Por otro lado, Karina encendió las redes con sus más recientes declaraciones ya que se refirió a las parejas sentimentales que tuvo durante su paso por la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

Sin embargo, reveló que no logró comprender su gusto hacia su primer pareja por lo que también recalcó el amplio gusto que tuvo por Andrés Altafulla sin mencionar su nombre.