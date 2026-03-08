Bad Bunny hace historia y conquista a Japón con su música en el Spotify Billions Club

Benito Antonio Martínez Ocasio ha hecho historia una vez más al llevar, por primera vez, su espectáculo al Spotify Billions Club Live en Tokio.

Como era de esperarse, su primera presentación en Asia fue por todo lo alto ya que el velódromo techado se llenó de fanáticos del artista, quien celebró el ingreso de 29 de sus canciones al importante club de los artistas con el mayor número de canciones que superan los mil millones de reproducciones en dicha plataforma.

¿Cómo fue el show de Bad Bunny?

El show contó con una exclusiva escenografía inspirada en los frondosos árboles denominados como “sakura japoneses” que dejaron ver una caída de cerezos rosas por toda la tarima. La experiencia, que contó con una gran cantidad de efectos visuales y sonoros, permitió ver la interpretación de un amplio repertorio del boricua, quien incluyó varios de sus éxitos más escuchados en la plataforma.

Uno de los momentos más comentados y virales de la jornada fue cuando el cantante interpretó su canción ‘Yonaguni’ que también cuenta con una estrofa en japonés. Miles de asistentes exaltaron su emoción al poder entonar la canción en dicho país.

El evento estuvo conformado por una gran cantidad de artistas invitados por Spotify entre los que se encontraron una gran variedad de creadores de contenido, empresarios, actores, artistas, entre otras figuras públicas. Este fue el caso de Luisito Comunica, quien también compartió su emoción al presenciar dicha experiencia.

Por supuesto, su show, con un total de 17 canciones, fue objeto de elogios hacia el artista, quien llevó por primera vez su música puertorriqueña al país asiático en el que cuenta con un amplio número de seguidores.

RELACIONADO Hermana de Yeison Jiménez preocupó por su estado de salud al aparecer en redes con vendaje

Bad Bunny es visto en evento deportivo en Japón

Por otro lado, el boricua fue visto en las horas más recientes participando de un encuentro deportivo en el grand slam de Shohei Ohtani en la victoria de Japón por 13-0 sobre Taiwán. Su aparición dejó en claro una vez más su gran fanatismo hacia dicho deporte y su presencia constante en estos escenarios deportivos.