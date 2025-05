¿Está a punto de explotar? Karina García envió fuerte advertencia contra Yina Calderón en La Casa de los Famosos

A pesar de que fueron muy unidas durante más de la mitad de la competencia en La Casa de los Famosos Colombia 2025, ahora son constantes los desacuerdos entre Yina Calderón y Karina García.

La DJ acusó a la modelo paisa de pensar solo en ella y le recomendó a Andrés Altafulla, su pareja, que se alejara. De esa manera, luego de que Karina García vio esa escena en la última función de cine, decidió dar por terminada la amistad.

RELACIONADO Yina Calderón tomó decisión de ÚLTIMO MOMENTO tras sus recientes peleas en La Casa de los Famosos

Tras ese desenlace, Yina Calderón le advirtió a Karina García que conocía información de su pasado y que podría revelarla en La Casa de los Famosos Colombia 2025. En consecuencia, la antioqueña la retó a contar todo lo que sabe.

Además, en la noche del 5 de mayo, en medio de una dinámica de imitación, Yina Calderón enfrentó a los gritos a Karina García y la tildó de mentirosa.

Sin embargo, en esta ocasión, la modelo paisa prefirió quedarse callada y no responder ninguno de los comentarios en contra que le hizo la DJ y empresaria. Aunque, en la mañana de este 6 de mayo, en una conversación con La Jesuu, aseguró que no está dispuesta a aguantar más situaciones similares.

¿Cuál fue la advertencia que Karina García hizo contra Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Video: esta fue la advertencia que hizo Karina García y está relacionada con Yina Calderón en La Casa de los Famosos Colombia 2025

En la conversación que Karina García tuvo con La Jesuu, manifestó que se siente muy confiada con su público porque considera que ha actuado de corazón. Pero, además, indicó que se sintió vulnerada luego de los últimos gritos de Yina Calderón.

"Por ejemplo, mira ayer, casi me mata y yo callada, amiga. Pero, estoy esperando, estoy esperando, yo ya me estoy cansando y no le tengo nada de miedo", expresó Karina García.

"Vale, no sé qué me pasó. ¿Tú te acuerdas el día que hablamos en el comedor? Amiga, en este momento yo me dije que por qué estaba así. Cuando ella fue a amenazarme allá a la sala, yo le dije 'mira, no te tengo miedo, Dios te bendiga'", añadió la modelo paisa.

Yina Calderón decidió no mencionar más a Karina García en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Después de las últimas discusiones intensas, Yina Calderón anunció este 6 de mayo frente a las cámaras que no mencionará más a Karina García ni en sus chismes ni en sus secciones.

El argumento de la DJ fue que considera que la modelo paisa se victimiza todo el tiempo y que es muy difícil la convivencia con una persona así. Por lo tanto, quiere evitar más cruces.

¿Qué seguirá pasando entre estas dos participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025? Entérese en la pantalla del Canal RCN y en la aplicación digital que puede descargar aquí.