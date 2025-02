Participante de La Casa de los Famosos hace sorpresiva confesión y pide a gritos su salida

La quinta semana de La Casa de los Famosos ha tenido una montaña de rusa de emociones entre los participantes. Durante estos días, algunos miembros han tenido fuertes cruces, a tal punto de querer salir.

Este es el caso de Karina García, participante que durante los últimos días ha tenido ciertos conflictos con otros famosos e incluso, con amigas de su grupo.

En una sentida charla que tuvo con Melissa Gate no pudo evitar romper en llanto al manifestarle lo mal que se estaba sintiendo en La casa de los famosos Colombia por la actitud de algunos participantes contra ella.

Karina pidió salir de La Casa de los Famosos

En la conversación que tuvo con la influenciadora, Karina confesó no sentirse bien por el problema en el que fue involucrada con Mateo 'Peluche'.

“Yo quería estar bien para mi niño, yo estoy cansada, me quiero ir. Amiga, la verdad, esto no es bonito. O sea, Meli es muy duro, y a mí aquí nadie me habla, acá en este cuarto me siento mal”.

Y agregó: "Me parece muy injusto, o sea, algo que a mí ni me importa, a mí no me importa Mateo, no me importa la relación de ellos. Simplemente, yo conté algo que fue verdad, estoy quedando como si yo quisiera dañar eso. Nunca me interesó, nunca me gustó. Estoy cansada de que me vean llorar”.

Al ver la situación, Melissa decidió consolar a Karina y le pidió no sentirse mal, puesto que la que creó (según ella), el mal ambiente fue Yaya.

¿Quiénes son los famosos nominados en esta semana?

Toxi Costeña

Yina Calderón

La Abuela

José

Karina García

Estas personas se unieron a Coco, quien ya se encontraba nominado desde el pasado domingo.