¿Más enamorada que nunca? Karina García publicó un video íntimo con Altafulla y encendió las redes

A pocos días de su eliminación de La Casa de los Famosos Colombia, la modelo antioqueña Karina García acaparó nuevamente la atención de sus seguidores, esta vez por una efusiva demostración de afecto hacia su pareja sentimental dentro del reality, el también participante Altafulla.

A través de sus historias de Instagram, Karina García compartió un video íntimo y cargado de romanticismo, sellado con caricias y besos, acompañado de un emotivo mensaje que evidencia la solidez del vínculo sentimental forjado en la casa estudio.

Karina García manifestó su amor por Altafulla tras su salida de La Casa de los Famosos

La modelo expresó públicamente sus sentimientos hacia Altafulla, su pareja en La Casa de los Famosos.

El video compartido en sus redes sociales se convirtió rápidamente en un testimonio visual de la conexión profunda que existe entre ambos.

Junto a las imágenes, Karina dedicó unas sentidas palabras a Altafulla, destacando su nobleza y la calidad de su corazón como los principales motivos que la llevaron a fijarse en él.

"Mi amor eres lo más lindo y noble que existe en la casa. Por eso me fijé en ti. Me gustan los corazones buenos, me gusta la gente como tú", escribió García, dejando claro el impacto positivo que su relación tuvo durante su participación en el programa.

El mensaje de Karina García hacia Altafulla

En una publicación posterior, Karina García compartió otro video acompañado de una frase que revela la profunda añoranza que siente por su pareja: "una semana después y sigo extrañando tus besos".

Esta declaración sincera subraya la continuidad de sus sentimientos y la huella imborrable que Altafulla ha dejado en su corazón.

Como muestra adicional de su compromiso y apoyo, el equipo oficial de Karina García emitió un comunicado oficial instando a todos sus seguidores a brindar su respaldo a Altafulla en la competencia, evidenciando que su conexión trasciende las paredes de La Casa de los Famosos Colombia y se proyecta como una relación sólida en el mundo exterior.