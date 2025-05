¿Suceso paranormal?: Karina García reacciona a un video en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia, el exitoso reality del Canal RCN, se encuentran atravesando una semana llena de sorpresas y nuevos giros para la competencia. Sin embargo, la más reciente eliminación aún sigue siendo el tema de discusión entre algunos de los famosos que continúan en la competencia.

La modelo antioqueña manifestó tener la oportunidad de ver videos inéditos de su paso por la casa más famosa del país. No obstante, se llevó una gran sorpresa al ver un clip inédito en el que se observa un presunto acontecimiento paranormal, mientras ella dormía en la habitación del líder.

El video le fue enseñado a la mujer mientras se encontraba en el programa El cartel paranormal de La Mega por lo que su reacción inédita fue captada en video. Según García, no puede dar una explicación exacta de lo que se observa en pantalla, de modo que, expresó que podría llegar a contemplar la existencia de seres míticos.

No sé, no tengo idea y la verdad me asombra muchísimo ver eso y hasta estoy dudando de si soy yo. Estoy llegando a creer en la existencia de los duendes, que miedo, señaló.