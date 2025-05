Karina García reaccionó al enterarse que Mariana Zapata la defendió tras su salida de la Casa de los Famosos

La más reciente eliminación de Karina García de la Casa de los Famosos ha generado un sinnúmero de comentarios en redes sociales.

Tras su salida del reality del Canal RCN, han sido varias las voces que se han hecho escuchar. Una de las que generó más eco fue la de Mariana Zapata, ex amiga de Karina que salió en su defensa tras los comentarios de la Toxi Costeña en su contra.

Durante la convivencia en la Casa de los Famosos, a Karina se le recalcó su problema con Mariana Zapata. Sin embargo, ante la ola de críticas, la mencionada en cuestión decidió salir en defensa de García.

"Es una razón para hacerle dar rabia a Karina, pero no porque de verdad piense que yo la tenga. No me parece", señaló en su momento.

Reacción de Karina tras comentarios de Mariana Zapata

Las declaraciones de Mariana Zapata hicieron eco en redes sociales. No solo por sus lágrimas tras recordar la amistad con Karina, sino por su defensa férrea por lo sufrido dentro de la casa.

La defensa de Zapata llegó a oídos de Karina quien se mostró realmente sorprendida por ello y mandó certero mensaje.

"¿Ella me defendió? no les puedo creer, ¿qué?, primero me ataca y después me defiende. Es que la Toxi jugó muy sucio, que Dios la bendiga, pero fatal, no quiero hablar de ese tema porque siento que no es importante, la Toxi usó eso para tratar de ofenderme y realmente me dio fue risa", dijo.

Karina recalcó que no tiene ningún resentimiento hacia Mariana Zapata y reconoció que ella también cometió errores en su relación de amistad.

Karina mandó certero mensaje tras su más reciente visita a la Casa de los Famosos

Este lunes 12 de mayo, Karina García se conectó por última vez con sus compañeros dentro de la Casa de los Famosos.

Karina mandó distintos mensajes a los integrantes del reality. Cuando fue el turno de Yina Calderón, Karina García aseguró que se sentía orgullosa de haber podido compartir con ella en un proyecto importante, pero, posteriormente, le lanzó un par de pullas contundentes.

"Yina, mi gran maestra, la verdad le agradezco a la vida por la experiencia que viví contigo. Lo que jamás voy a volver a permitir son los amigos narcisistas porque existen, ojo, no se dejen maltratar", dijo.

"Gracias, te deseo lo mejor porque si no cambias vas a seguir triste, vacía y por eso nunca sonríes, princesa. Si quieres también te puedo dar consejitos para que te vaya mejor con los hombres y no tengas que inventarte que tienes novio para que te quieran de verdad", agregó.