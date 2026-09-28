Karina García respondió a Mr. Stiven sobre el supuesto viaje en Cartagena con Blessd

Karina García rompió el silencio frente a las declaraciones de Mr. Stiven, quien puso en duda la paternidad del bebé que espera con Kris R y la relacionó con un supuesto encuentro con Blessd en Cartagena.

La creadora de contenido negó la versión y aseguró que durante ese viaje estuvo acompañada por su familia y por su pareja.

¿Qué dijo Karina García sobre su viaje en Cartagena?

La polémica comenzó después de que Mr. Stiven hablara durante una transmisión en vivo sobre un supuesto encuentro entre Karina García y Blessd durante un viaje a Cartagena.

Según la versión del streamer, la creadora de contenido habría tenido un encuentro íntimo con Blessd mientras Kris R permanecía fuera de una habitación. A partir de ese relato, Mr. Stiven llegó a cuestionar quién sería el padre del bebé que espera Karina.

Karina salió al paso de esas afirmaciones y fue contundente al negar que hubiera estado con otra persona durante su estadía en Cartagena.

Es totalmente falso. Yo jamás estuve con otra persona en Cartagena que no hubiera sido Kris, afirmó.

¿Karina García tomará acciones contra Mr. Stiven?

Además de negar los señalamientos, Karina García advirtió que espera que Mr. Stiven pueda demostrar las afirmaciones que realizó públicamente.

La creadora de contenido aseguró que está cansada de verse involucrada en controversias y sostuvo que mantiene la conciencia tranquila frente a lo ocurrido.

También defendió su relación con Kris R y destacó el vínculo que actualmente tienen mientras esperan a su hijo.

Siento que es el hombre que yo quizá más he respetado, estamos formando una familia súper linda, manifestó Karina.

La influencer cuestionó, además, que el conflicto terminara involucrándola directamente. Según explicó, la disputa había comenzado entre Kris R y Mr. Stiven y, desde su perspectiva, las respuestas debieron mantenerse entre ellos.

Karina también aseguró que las declaraciones terminaron afectando su tranquilidad, especialmente porque involucraron a su bebé y pusieron públicamente en duda la paternidad de Kris R.

La controversia continúa en redes sociales mientras los involucrados intercambian declaraciones públicas.